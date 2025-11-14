Presupuesto: Passerini usará el bisturí para relanzar su gestión

El intendente Daniel Passerini retomó sus funciones en la municipalidad
Tras ser sometido a una intervención quirúrgica, el intendente había solicitado licencia por 10 días para su recuperación.
El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.
Daniel Passerini retomó ayer sus responsabilidades al frente del Ejecutivo Municipal. Como se sabe, el intendente debió someterse a una intervención quirúrgica para extraer tejido canceroso 15 días atrás. Y siendo, afortunadamente, el procedimiento exitoso, ahora volverá a reinstalarse progresivamente en sus funciones. Y el contexto que lo aguarda no es del todo pacífico.
El balance del resultado electoral, adverso en toda la provincia, pero más en capital, ha despertado críticas de un sector del peronismo hacia la gestión municipal. Y la tensión propia de cualquier recambio de autoridades en el partido, sumada a la proyección que distintos dirigentes empiezan a buscar para posicionarse hacia la sucesión del Palacio 6 de Julio, ofrecen un marco cuanto menos complejo, en el que el intendente deberá operar con precisión.
Para empezar, la Municipalidad ya adelantó que habrá reducción de gasto en algunas partidas, como, por ejemplo, en el alquiler de inmuebles que la gestión utiliza para localizar oficinas públicas.
La oposición viene percutiendo sobre ese asunto hace tiempo, y el concejal Sergio Piguillem llegó incluso a presentar un pedido de acceso a la información pública y un Amparo por Mora ante el silencio de la Administración.
El resultado fue una respuesta parcial al requerimiento del edil radical, pero, en cualquier caso, la presión de la oposición no ha disminuido en ese flanco, y el oficialismo ha decidido corresponder anunciando la baja de algunos contratos.
Más allá de ese apartado puntual, Passerini dijo ayer, genéricamente, que su gestión “debe interpretar el signo de los tiempos”, en relación al resultado de las elecciones Legislativas, dando a entender que el nuevo Presupuesto irá, en coherencia con lo anunciado por Provincia y Nación, hacia una reducción de la presión fiscal. Y también que el nuevo paquete económico traerá “cambios importantes”, sin puntualizar alguno en particular.
Esas novedades se conjugan con otra, que la gestión municipal destaca, con cierta justicia, como un logro de magnitud: haber puesto a rodar, definitivamente, un esquema regulado para las Apps de transporte, un asunto que, a pesar de haber irrumpido en la realidad de la ciudad hace casi una década, ninguna de las gestiones precedentes había resuelto.
Por ahora, tres aplicaciones se registraron ante la Municipalidad. Pero falta Uber, la que concentra la porción mayoritaria del mercado y la que mayor peso tiene en la mesa de negociación. En los próximos días se sabrá si la gigante estadounidense acepta o no las reglas que fijó el Palacio Municipal.
Ahora bien, mientras la oposición espera saber cuáles son las novedades que traerá el Presupuesto, a los peronistas los aquejan dudas mucho más existenciales: cuáles serán los “otros cambios”, si alterarán la orgánica municipal, y si alcanzaran a las secretarías del Palacio 6 de Julio.
Los más optimistas creen que, a lo sumo, habrá degradaciones dentro del esquema jerárquico de cada secretaría. Léase, que algunas subsecretarías pasarán a ser direcciones, y que algunas direcciones pasaran a ser subdirecciones. Mientras los “no tan” optimistas creen que puede haber un nuevo achique real de la estructura administrativa.
O incluso más. Si las tensiones entre las diferentes lecturas que el Palacio Municipal y el Centro Cívico hacen de las elecciones no encuentran cause, el Panal podría aumentar la presión para que los cambios alcancen puntos neurálgicos de la gestión municipal.
El reordenamiento de las estructuras orgánicas del partido entusiasma a los pretendientes de la sucesión municipal, que buscan mostrar capacidad territorial en el punteo previo. Un juego que se superpone con las versiones de cambios de gabinete, y las tensiones Provincia-Municipio que sobrevinieron al 26-O.
La decisión de reordenar el partido tendrá un capítulo especial en la ciudad, donde la carrera sucesoria está abierta. Además de quedar alcanzada por esas tensiones, la reconfiguración obligará a encontrar un nuevo balance entre llaryorismo y viguismo, en un distrito en que el gobernador jamás germinó tropa propia.
Mientras Sergio Piguillem y Juan Negri comienzan a mostrar sus cartas dentro de los doce núcleos que dividen al radicalismo, la figura de Rodrigo de Loredo sigue agitando la escena. Aunque ya lanzó su candidatura a gobernador, en la UCR muchos creen que podría volver a mirar a la Ciudad si el mapa provincial se tiñe de liberal en 2027, con verdaderas chances de desplazar al peronismo.
Las empresas destinadas al transporte urbano ya pueden inscribirse en el Registro Digital Municipal, los choferes recién podrán hacerlo el 25 de noviembre.
El Ejecutivo publicó la reglamentación de las aplicaciones de transporte. Las empresas deberán inscribirse y verificar la inscripción de sus choferes, que suman requisitos como licencia de conducir profesional y certificados de antecedentes. La ciudad cierra un asunto tras años de procrastinación.
