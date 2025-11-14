A partir del sábado aumentará el boleto del transporte urbano

Por Redacción Alfil

Este viernes desde la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba confirmaron un aumento en la tarifa de los transportes urbanos, luego de 5 meses sin haber tenido un incremento en su valor, el boleto pasará de valer $1580 a $1720. Esto respecta un aumento del 8,8%.

Según el municipio, este cambio de valor se debe a una serie de incrementos operativos (combustibles, insumos y salariales) de alrededor del 30%. Aún así, la tarifa se mantiene por debajo del valor técnico, que asciende a $1.955.

Otras de las explicaciones que dieron desde el Palacio 6 de Julio es que, desde la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno Nacional, la propia Municipalidad de Córdoba sostiene el sistema de transporte urbano, priorizando el acompañamiento a los sectores afectados por la situación económica y social.

En cuanto a 134 mil usuarios con atributos de la Tarifa Social Federal, los mismos podrán (con su tarjeta SUBE) abonar $774 por boleto, básicamente tendrán un descuento del 55%. Este beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, pensiones no contributivas y programas de empleo y acompañamiento social, entre otros sectores que más lo necesitan