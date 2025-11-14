A partir del sábado aumentará el boleto del transporte urbano

Gabriel MarcléProvincial14 de noviembre de 2025
Intendentes peronistas de toda la provincia comenzaron a dar señales de incomodidad frente a lo que perciben como una preferencia del Centro Cívico hacia sus pares radicales. El Gobierno intenta contener el malestar con llamados y gestos, mientras los jefes comunales se organizan para pedir un trato más equilibrado.
Bettina MarengoProvincial14 de noviembre de 2025
El oficialismo envía hoy a la Legislatura el proyecto presupuestario y la ley impositiva 2026 con reducción en IIBB y cambios en el inmobiliario. Diez puntos para la pauta salarial de los estatales y achique para sostener obra pública. Un rezo para que se cumpla la promesa de Milei de que se viene el crecimiento.
Redacción AlfilEnroque Corto14 de noviembre de 2025
Reconocimiento a Hugo Pizzi | Demorados con la ambientación | Avanza el juicio contra la cúpula de Luz y Fuerza | Detención del motochorro disparó críticas
Felipe OsmanMunicipal14 de noviembre de 2025
El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.