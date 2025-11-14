A partir del sábado aumentará el boleto del transporte urbano

Desde la Municipalidad confirmaron que, a partir del sábado 15, la tarifa de los colectivos urbanos aumentará un 8% y valdrá $1720.

Municipal14 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
C6EZ3DTGW5AHJJJNJ37E4WDIHU

Por Redacción Alfil

Este viernes desde la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba confirmaron un aumento en la tarifa de los transportes urbanos, luego de 5 meses sin haber tenido un incremento en su valor, el boleto pasará de valer $1580 a $1720. Esto respecta un aumento del 8,8%

Según el municipio, este cambio de valor se debe a una serie de incrementos operativos (combustibles, insumos y salariales) de alrededor del 30%. Aún así, la tarifa se mantiene por debajo del valor técnico, que asciende a $1.955

Otras de las explicaciones que dieron desde el Palacio 6 de Julio es que, desde la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno Nacional, la propia Municipalidad de Córdoba sostiene el sistema de transporte urbano, priorizando el acompañamiento a los sectores afectados por la situación económica y social.

En cuanto a 134 mil usuarios con atributos de la Tarifa Social Federal, los mismos podrán (con su tarjeta SUBE) abonar $774 por boleto, básicamente tendrán un descuento del 55%. Este beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, pensiones no contributivas y programas de empleo y acompañamiento social, entre otros sectores que más lo necesitan

Te puede interesar
passerini (16)

Presupuesto: Passerini usará el bisturí para relanzar su gestión

Felipe Osman
Municipal14 de noviembre de 2025

El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.

P 4

Passerini vuelve; mientras los futuribles PJ empiezan a medirse en Capital

Felipe Osman
Municipal13 de noviembre de 2025

El reordenamiento de las estructuras orgánicas del partido entusiasma a los pretendientes de la sucesión municipal, que buscan mostrar capacidad territorial en el punteo previo. Un juego que se superpone con las versiones de cambios de gabinete, y las tensiones Provincia-Municipio que sobrevinieron al 26-O.

P6 (6)

PJ Capital: reconfiguración en ciernes y carrera sucesoria

Felipe Osman
Municipal12 de noviembre de 2025

La decisión de reordenar el partido tendrá un capítulo especial en la ciudad, donde la carrera sucesoria está abierta. Además de quedar alcanzada por esas tensiones, la reconfiguración obligará a encontrar un nuevo balance entre llaryorismo y viguismo, en un distrito en que el gobernador jamás germinó tropa propia.

Piguillen--Negri--De-Loredo

Piguillem y Negri se suben a la intendencia, pero todos miran a De Loredo

Carolina Biedermann
Municipal11 de noviembre de 2025

Mientras Sergio Piguillem y Juan Negri comienzan a mostrar sus cartas dentro de los doce núcleos que dividen al radicalismo, la figura de Rodrigo de Loredo sigue agitando la escena. Aunque ya lanzó su candidatura a gobernador, en la UCR muchos creen que podría volver a mirar a la Ciudad si el mapa provincial se tiñe de liberal en 2027, con verdaderas chances de desplazar al peronismo.

Lo más visto
FOTO NOTA (32)

El Panal busca calmar a los suyos ante la bronca por los “mimos” radicales

Gabriel Marclé
Provincial14 de noviembre de 2025

Intendentes peronistas de toda la provincia comenzaron a dar señales de incomodidad frente a lo que perciben como una preferencia del Centro Cívico hacia sus pares radicales. El Gobierno intenta contener el malestar con llamados y gestos, mientras los jefes comunales se organizan para pedir un trato más equilibrado.

ilustra-acosta-presupuesto-a-la-legislatura-recibe-prunotto

Llaryora manda Presupuesto adaptado al escenario post legislativas

Bettina Marengo
Provincial14 de noviembre de 2025

El oficialismo envía hoy a la Legislatura el proyecto presupuestario y la ley impositiva 2026 con reducción en IIBB y cambios en el inmobiliario. Diez puntos para la pauta salarial de los estatales y achique para sostener obra pública. Un rezo para que se cumpla la promesa de Milei de que se viene el crecimiento.

enroque-pizzi

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto14 de noviembre de 2025

Reconocimiento a Hugo Pizzi | Demorados con la ambientación | Avanza el juicio contra la cúpula de Luz y Fuerza | Detención del motochorro disparó críticas

passerini (16)

Presupuesto: Passerini usará el bisturí para relanzar su gestión

Felipe Osman
Municipal14 de noviembre de 2025

El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.