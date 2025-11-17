Alfil Blanco

Alfil BlancoEnroque Corto17 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Soher El Sukaria
La concejala de la Ciudad de Córdoba cumplió esta semana su sueño de ser presidenta del PRO. Fue a partir de la intervención ordenada por Mauricio Macri la que la puso en ese lugar, hasta que se ordene el partido en esta provincia.
Reconocimiento a Hugo Pizzi | Demorados con la ambientación | Avanza el juicio contra la cúpula de Luz y Fuerza | Detención del motochorro disparó críticas
Otro anotado para la intendencia…y van | Desmentida sindical | Concejo: presupuesto sale, presupuesto entra | Duras penas para “naranjitas” apretadores | Polémica por desalojo a la Policía | Día de la Militancia con De la Sota
Córdoba Turismo lanza la temporada teatral | Mestre, activo | La Municipalidad colocó deuda por 70.000 millones | Presupuesto con sensibilidad social
Los que se quedan | Teléfono para los peronistas | Sin festejo por el Día del empleado Municipal | Por la rendición de cuentas | Sin Uber, empezó la inscripción de las Apps de transporte | Pensar Córdoba a diez años
El Panal busca calmar a los suyos ante la bronca por los “mimos” radicales
Intendentes peronistas de toda la provincia comenzaron a dar señales de incomodidad frente a lo que perciben como una preferencia del Centro Cívico hacia sus pares radicales. El Gobierno intenta contener el malestar con llamados y gestos, mientras los jefes comunales se organizan para pedir un trato más equilibrado.
Llaryora manda Presupuesto adaptado al escenario post legislativas
El oficialismo envía hoy a la Legislatura el proyecto presupuestario y la ley impositiva 2026 con reducción en IIBB y cambios en el inmobiliario. Diez puntos para la pauta salarial de los estatales y achique para sostener obra pública. Un rezo para que se cumpla la promesa de Milei de que se viene el crecimiento.
Presupuesto: Passerini usará el bisturí para relanzar su gestión
El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.
En detalle, como es el historico plan de reducción de Impuestos anunciado por Llaryora
El Plan de Reducción de impuestos, dejará a los cordobeses 900.000 millones de pesos