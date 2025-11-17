Alfil Blanco

Lo más visto

El Panal busca calmar a los suyos ante la bronca por los “mimos” radicales Gabriel Marclé Provincial 14 de noviembre de 2025 Intendentes peronistas de toda la provincia comenzaron a dar señales de incomodidad frente a lo que perciben como una preferencia del Centro Cívico hacia sus pares radicales. El Gobierno intenta contener el malestar con llamados y gestos, mientras los jefes comunales se organizan para pedir un trato más equilibrado.

Llaryora manda Presupuesto adaptado al escenario post legislativas Bettina Marengo Provincial 14 de noviembre de 2025 El oficialismo envía hoy a la Legislatura el proyecto presupuestario y la ley impositiva 2026 con reducción en IIBB y cambios en el inmobiliario. Diez puntos para la pauta salarial de los estatales y achique para sostener obra pública. Un rezo para que se cumpla la promesa de Milei de que se viene el crecimiento.