Causa Andis: renunció una funcionaria del Ministerio de Economía

Se trata de Ornella Calvete, quien no solo era titular de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, sino que además es hija de uno de los acusados en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

18 de noviembre de 2025
Este martes renunció la exfuncionaria Ornella Calvete, hija del empresario Miguel Ángel Calvete, uno de los acusados en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Hasta hace unos días, Calvete se desempeñaba como directora nacional de desarrollo regional y sectorial, quien hasta estos días ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente de Economía. La mujer también  representaba al Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego (CAAE).

La renuncia de la funcionaria se genera luego de que la Justicia haya inspeccionado su casa. El pasado 9 de octubre, durante un allanamiento ordenado por el fiscal Franco Picardi - quién está a cargo de la investigación de las presuntas coimas del Andis - se incautó u$s700.000, suma que la funcionaria no pudo justificar.

Desde el Ministerio de Economía, advirtieron que la funcionaria no podría permancer en su puesto si ya no podía sostenerse ante la investigación, por lo que aceptaron la dimisión y diagramaron su reemplazo.

El dictamen de Picardi incluye conversaciones atribuidas a la exfuncionaria y a su padre, según reconstruyó Clarín a partir de fuentes judiciales. Los chats muestran gestiones, pedidos y comentarios ligados a empresarios del sector ortopédico. También exponen referencias al presunto flujo de dinero bajo análisis en la causa. Los investigadores sostienen que estos intercambios refuerzan los indicios sobre su participación.

Uno de los mensajes destacados data del 10 de septiembre de 2025 y figura en el escrito fiscal. Allí,  Calvete consulta a su padre por una reunión vinculada a un empresario de “Ortopedia Alemana”. En ese diálogo, según Picardi, la funcionaria había prometido un regalo si el encuentro resulta exitoso. Su padre responde que no hace falta y menciona un "3% a KM", expresión ahora bajo investigación.

