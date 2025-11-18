Causa Andis: renunció una funcionaria del Ministerio de Economía

La Nación firmó un acuerdo con Chubut para sacar retenciones
El Gobierno se reunió con el gobernador de la provincia patagónica, Ignacio Torres, y acordaron una quita de retenciones sobre el petróleo.
Se trata de Ornella Calvete, quien no solo era titular de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, sino que además es hija de uno de los acusados en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).Nacional18 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Este martes renunció la exfuncionaria Ornella Calvete, hija del empresario Miguel Ángel Calvete, uno de los acusados en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Hasta hace unos días, Calvete se desempeñaba como directora nacional de desarrollo regional y sectorial, quien hasta estos días ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente de Economía. La mujer también representaba al Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego (CAAE).
La renuncia de la funcionaria se genera luego de que la Justicia haya inspeccionado su casa. El pasado 9 de octubre, durante un allanamiento ordenado por el fiscal Franco Picardi - quién está a cargo de la investigación de las presuntas coimas del Andis - se incautó u$s700.000, suma que la funcionaria no pudo justificar.
Desde el Ministerio de Economía, advirtieron que la funcionaria no podría permancer en su puesto si ya no podía sostenerse ante la investigación, por lo que aceptaron la dimisión y diagramaron su reemplazo.
El dictamen de Picardi incluye conversaciones atribuidas a la exfuncionaria y a su padre, según reconstruyó Clarín a partir de fuentes judiciales. Los chats muestran gestiones, pedidos y comentarios ligados a empresarios del sector ortopédico. También exponen referencias al presunto flujo de dinero bajo análisis en la causa. Los investigadores sostienen que estos intercambios refuerzan los indicios sobre su participación.
Uno de los mensajes destacados data del 10 de septiembre de 2025 y figura en el escrito fiscal. Allí, Calvete consulta a su padre por una reunión vinculada a un empresario de “Ortopedia Alemana”. En ese diálogo, según Picardi, la funcionaria había prometido un regalo si el encuentro resulta exitoso. Su padre responde que no hace falta y menciona un "3% a KM", expresión ahora bajo investigación.
El Gobierno se reunió con el gobernador de la provincia patagónica, Ignacio Torres, y acordaron una quita de retenciones sobre el petróleo.
Tanto el expresidente, como Héctor Martínez Sosa, María Cantero y demás quedaron ligados a una causa sobre supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.
La expresidenta recibió al equipo económico en San José 1111, quienes le entregaron un documento de más de 400 páginas con propuestas para un "modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal".
El Ministerio de Seguridad presentó una acusación formal contra el líder sindical, quien afirmó que su objetivo es "provocar la crisis de este gobierno".
La condena a los responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski es un logro de toda una sociedad que quiere vivir mejor de lo que lo hace
El régimen de Gildo Insfrán sigue dando la nota por su violación sistemática de los derechos constitucionales de los argentinos
En tiempos de sintonía entre el cordobesismo y el gobierno libertario, la empresa anuncia un plan de expansión logística en Córdoba. Hace meses, había dado el portazo en Capital tras cerrar dos oficinas por el cobro de las tasas municipales “más altas del país”.
Capitani en Buenos Aires | Dia de la Democracia y dia del Militante | La oposición construye sintonía con el campo | Córdoba se suma a la movilización nacional de ATE
Tras su salida forzada de Villa Carlos Paz, la Cooperativa Integral expande territorio con dos concesiones estratégicas en el norte de Punilla y el noreste provincial. En el ámbito judicial, la entidad aún tiene una denuncia abierta, pero cuenta con un fuerte respaldo de la Provincia.
En el PJ cordobés se empiezan a esbozar los más variados escenarios para los dos años que se vienen. El primer enroque se podría dar en la cámara de diputados mientras hasta algunos dudan de qué es lo que hará el propio Schiaretti.
Los opositores creen que el allanamiento se realizó “por miedo al jury”, ante una supuesta pasividad en la investigación. Hablan de otro allanamiento, en Catastro. Y acusan “derivaciones” para ocultar contratos. Sobrevuela, también, el fantasma de una interna del oficialismo. Entre los legisladores -propios y ajenos- persiste el descontento por la reducción de las dietas.