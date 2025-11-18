Causa Seguros: se confirmó el procesamiento de Alberto Fernández

La Nación firmó un acuerdo con Chubut para sacar retenciones
El Gobierno se reunió con el gobernador de la provincia patagónica, Ignacio Torres, y acordaron una quita de retenciones sobre el petróleo.
Este martes la Sala II de la Cámara Federal porteña sentenció el procesamiento hacia el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, y cercanos a él. Esto debido a una causa que lo involucra por una supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos del Estado durante su gestión.
La decisión fue resuelta por el juez federal, Sebastián Casanello, el mismo afirmó que "nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave". No obstante, desde el Tribunal aseguran que el expresidente tuvo una participación directa en esta causa mientras ejercía su mandato.
Según los camaristas, Martín Irurzun y Roberto Boico, hubo un ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación, a través de su secretaria María Cantero. El mismo tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del exmandatario.
Además de Alberto Fernández, se encuentran bajo la mirada de la Justicia con una prohibición de salida del país, el broker, Héctor Martínez Sosa, y la ya mencionada María Cantero,
