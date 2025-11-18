Causa Seguros: se confirmó el procesamiento de Alberto Fernández

Tanto el expresidente, como Héctor Martínez Sosa, María Cantero y demás quedaron ligados a una causa sobre supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.

Nacional18 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
ZDAnkQRdq_1200x0__1

Por Redacción Alfil

Este martes la Sala II de la Cámara Federal porteña sentenció el procesamiento hacia el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, y cercanos a él. Esto debido a una causa que lo involucra por una supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos del Estado durante su gestión. 

La decisión fue resuelta por el juez federal, Sebastián Casanello, el mismo afirmó que "nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave". No obstante, desde el Tribunal aseguran que el expresidente tuvo una participación directa en esta causa mientras ejercía su mandato.

Según los camaristas, Martín Irurzun y Roberto Boico, hubo un ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación, a través de su secretaria María Cantero. El mismo tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del exmandatario

Además de Alberto Fernández, se encuentran bajo la mirada de la Justicia con una prohibición de salida del país, el broker, Héctor Martínez Sosa, y la ya mencionada María Cantero, 

Te puede interesar
Gildo-Insfran

Antiliberalismo formoseño

Javier Boher
Nacional14 de noviembre de 2025

El régimen de Gildo Insfrán sigue dando la nota por su violación sistemática de los derechos constitucionales de los argentinos

Lo más visto
ilustra-llaryora-espera-camion-en-panal-mercado-libre

Llaryora achica con Galperín: repatria a Mercado Libre

Yanina Soria
Provincial18 de noviembre de 2025

En tiempos de sintonía entre el cordobesismo y el gobierno libertario, la empresa anuncia un plan de expansión logística en Córdoba. Hace meses, había dado el portazo en Capital tras cerrar dos oficinas por el cobro de las tasas municipales “más altas del país”.

enroque (5)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto18 de noviembre de 2025

Capitani en Buenos Aires | Dia de la Democracia y dia del Militante | La oposición construye sintonía con el campo | Córdoba se suma a la movilización nacional de ATE

schiaretti (29)

Todos al diván: el PJ duda hasta de Schiaretti en Diputados

Carolina Biedermann
Provincial18 de noviembre de 2025

En el PJ cordobés se empiezan a esbozar los más variados escenarios para los dos años que se vienen. El primer enroque se podría dar en la cámara de diputados mientras hasta algunos dudan de qué es lo que hará el propio Schiaretti.

legislatura (25)

Tenso clima en la Legislatura post allanamiento

Felipe Osman
Provincial18 de noviembre de 2025

Los opositores creen que el allanamiento se realizó “por miedo al jury”, ante una supuesta pasividad en la investigación. Hablan de otro allanamiento, en Catastro. Y acusan “derivaciones” para ocultar contratos. Sobrevuela, también, el fantasma de una interna del oficialismo. Entre los legisladores -propios y ajenos- persiste el descontento por la reducción de las dietas.