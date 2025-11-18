La Nación firmó un acuerdo con Chubut para sacar retenciones

El Gobierno se reunió con el gobernador de la provincia patagónica, Ignacio Torres, y acordaron una quita de retenciones sobre el petróleo.

Por Redacción Alfil

Este martes el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo; el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; y al ministro del Interior, Diego Santilli. La reunión estuvo ligada a la firma de un convenio entre la Casa Rosada con la Provincia de Chubut, el mismo promete eliminar las retenciones al petróleo convencional.

La firma de este acuerdo fue definida por el propio gobernador sureño como un logro "histórico" que se consiguió por el esfuerzo que realizan desde su provincia, "esta decisión no solo reconoce el esfuerzo de nuestra gente, sino que también devuelve previsibilidad a uno de los motores centrales de la economía chubutense", expresó Torres.

El acuerdo fue llevado a cabo con éxito en el Ministerio de Economía, el mismo buscará fomentar el desarrollo del sector petrolífero en el sur del país, "menos impuestos es más inversión y más trabajo para los argentinos", declaró Adorni en sus redes.

Tras haber firmado este convenio, la provincia patagónica se responsabiliza en controlar las regalías y cánones, y por el lado de las empresas, las mismas se hacen cargo de mantener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.

"La eliminación de retenciones representa la tercera inversión más importante de la Cuenca del Golfo San Jorge, con un impacto estimado de 370 millones de dólares que se reinvertirán directamente en la industria", sentenció Torres.

