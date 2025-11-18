La Nación firmó un acuerdo con Chubut para sacar retenciones

Causa Seguros: se confirmó el procesamiento de Alberto Fernández
Tanto el expresidente, como Héctor Martínez Sosa, María Cantero y demás quedaron ligados a una causa sobre supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.
El Gobierno se reunió con el gobernador de la provincia patagónica, Ignacio Torres, y acordaron una quita de retenciones sobre el petróleo.Nacional18 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este martes el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo; el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; y al ministro del Interior, Diego Santilli. La reunión estuvo ligada a la firma de un convenio entre la Casa Rosada con la Provincia de Chubut, el mismo promete eliminar las retenciones al petróleo convencional.
La firma de este acuerdo fue definida por el propio gobernador sureño como un logro "histórico" que se consiguió por el esfuerzo que realizan desde su provincia, "esta decisión no solo reconoce el esfuerzo de nuestra gente, sino que también devuelve previsibilidad a uno de los motores centrales de la economía chubutense", expresó Torres.
El acuerdo fue llevado a cabo con éxito en el Ministerio de Economía, el mismo buscará fomentar el desarrollo del sector petrolífero en el sur del país, "menos impuestos es más inversión y más trabajo para los argentinos", declaró Adorni en sus redes.
Tras haber firmado este convenio, la provincia patagónica se responsabiliza en controlar las regalías y cánones, y por el lado de las empresas, las mismas se hacen cargo de mantener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.
"La eliminación de retenciones representa la tercera inversión más importante de la Cuenca del Golfo San Jorge, con un impacto estimado de 370 millones de dólares que se reinvertirán directamente en la industria", sentenció Torres.
Se trata de Ornella Calvete, quien no solo era titular de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, sino que además es hija de uno de los acusados en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La expresidenta recibió al equipo económico en San José 1111, quienes le entregaron un documento de más de 400 páginas con propuestas para un "modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal".
El Ministerio de Seguridad presentó una acusación formal contra el líder sindical, quien afirmó que su objetivo es "provocar la crisis de este gobierno".
La condena a los responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski es un logro de toda una sociedad que quiere vivir mejor de lo que lo hace
El régimen de Gildo Insfrán sigue dando la nota por su violación sistemática de los derechos constitucionales de los argentinos
En tiempos de sintonía entre el cordobesismo y el gobierno libertario, la empresa anuncia un plan de expansión logística en Córdoba. Hace meses, había dado el portazo en Capital tras cerrar dos oficinas por el cobro de las tasas municipales “más altas del país”.
Capitani en Buenos Aires | Dia de la Democracia y dia del Militante | La oposición construye sintonía con el campo | Córdoba se suma a la movilización nacional de ATE
Tras su salida forzada de Villa Carlos Paz, la Cooperativa Integral expande territorio con dos concesiones estratégicas en el norte de Punilla y el noreste provincial. En el ámbito judicial, la entidad aún tiene una denuncia abierta, pero cuenta con un fuerte respaldo de la Provincia.
En el PJ cordobés se empiezan a esbozar los más variados escenarios para los dos años que se vienen. El primer enroque se podría dar en la cámara de diputados mientras hasta algunos dudan de qué es lo que hará el propio Schiaretti.
Los opositores creen que el allanamiento se realizó “por miedo al jury”, ante una supuesta pasividad en la investigación. Hablan de otro allanamiento, en Catastro. Y acusan “derivaciones” para ocultar contratos. Sobrevuela, también, el fantasma de una interna del oficialismo. Entre los legisladores -propios y ajenos- persiste el descontento por la reducción de las dietas.