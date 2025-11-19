El último sábado 15 de noviembre se reunieron 38 partidos políticos, de un total de 47 inscriptos, pertenecientes a 14 provincias, en un Congreso Nacional convocado por la Confederación de Partidos

Políticos Nacionales “Un Grito Federal”.

Durante el encuentro se debatieron propuestas vinculadas a una ley electoral más eficiente y genuina, destinada a ser elevada al Congreso de la Nación, con el objetivo de garantizar una verdadera división de poderes y evitar cualquier tipo de intromisión entre ellos.

En este Primer Congreso Federal se aprobaron puntos centrales que dieron forma al marco institucional de la Confederación.

Se determinó la conformación de La Confederación como una organización política federal, democrática y autónoma, destinada a coordinar acciones entre los partidos adherentes sin afectar la personería jurídica ni la identidad institucional de cada fuerza integrante.

Propósitos institucionales

a) Promover el federalismo político y la igualdad entre los distritos.

b) Garantizar el respeto a la autonomía partidaria.

c) Impulsar reformas orientadas a fortalecer la transparencia del sistema electoral.

d) Proponer la selección por voto popular de los jueces con competencia electoral, mediante mecanismos

democráticos y controlados.

e) Unificar criterios administrativos, contables y de auditoría entre los partidos adherentes.

f) Representar institucionalmente a los partidos integrantes en asuntos de alcance federal.

Comisión Federal

La Comisión Federal fue elegida en el Primer Congreso Federal del 15 de noviembre y quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: César Rodríguez (Provincia de Córdoba)

Vicepresidenta: Carina Ivascov (Provincia de Entre Ríos)

Secretaria: Andrea Luzuriaga (Provincia de Buenos Aires)

Vocal: Cristian Corzo (Provincia de La Rioja)

En el cierre del congreso, se manifestó a una nueva convocatoria al Segundo Congreso Federal, a celebrarse en el mes de marzo, en la ciudad de Victoria, Provinciade Entre Ríos. El Congreso fue presidido por el Sr. César Rodríguez, quien afirmó:

“El Grito Federal es una expresión política emergente que se enriquece con las diferentes posiciones ideológicas y doctrinarias, y que en ese péndulo del pensamiento político encontramos el equilibrio que nos motiva a construir una patria de iguales.”

El encuentro fue organizado por la Fundación DecoS y contó con la presencia de diversas fundaciones, ONG y organizaciones sociales de distintas provincias, cuyos representantes destacaron la necesidad de fortalecer untrabajo territorial comprometido, en beneficio de toda la Nación.