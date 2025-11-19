Capilla del Monte alcanza el 100% de alumbrado público LED

Con la reciente adquisición de nuevas luminarias, el Municipio de Capilla del Monte ha logrado completar la transición a un sistema de alumbrado público 100% LED, marcando un hito en la modernización de su infraestructura urbana. Esta acción, que reemplaza por completo las obsoletas lámparas de sodio, no solo representa un avance tecnológico, sino también un compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Las nuevas luminarias LED están fabricadas con materiales sustentables, lo que contribuye a un notable ahorro energético y económico para la comunidad. Además, este cambio mejora significativamente la visibilidad tanto para conductores como para peatones, lo que incrementa la seguridad vial y peatonal en toda la localidad.

Ejemplo de sostenibilidad

Este logro es una clara muestra del compromiso de la gestión municipal por mejorar la calidad de vida de los vecinos y proteger el entorno natural que caracteriza a Capilla del Monte. Con esta iniciativa, la ciudad no solo da un paso hacia la eficiencia energética, sino que también se posiciona como un ejemplo de sostenibilidad en la región.

La implementación del sistema LED es una de las muchas acciones que la administración local lleva a cabo para promover el bienestar y la seguridad de todos los habitantes.