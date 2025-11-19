Caras y caretas cordobesas

Por Víctor Ramés

Construyendo a Leopoldo Lugones (Cuarta parte)

La atención recibida por Lugones en Caras y Caretas, entre los encuadres políticos y culturales que solían tenerlo como orador principal y que venimos recorriendo, se puede matizar con las colaboraciones literarias del escritor cordobés que, antes de asumir las responsabilidades que adquirió durante las presidencias de Roca y de Quintana (ambos mandatarios favorables a la cooptación del literato), solía publicar con mucha frecuencia en el semanario, poemas y narrativa. Concretamente, antes de iniciarse el siglo veinte, en 1899, cuando dejaba atrás sus veinticinco años, el escritor había publicado casi una decena de cuentos en Caras. En su año veintiséis ya era otro siglo y aumentaron su participación pública y sus responsabilidades en la Inspección General de Enseñanza Secundaria y Normal. Se espaciaron, aunque no cesaron, sus colaboraciones en la revista.

Naturalmente, sus obligaciones oficiales no resintieron su tarea principal, la de escritor. De hecho, Roca le había encomendado estudiar las ruinas jesuíticas de San Ignacio, en Misiones, lo que Lugones hizo como parte de la expedición enviada por el gobierno en 1903 a explorar las ruinas de lo que llamó, en el libro resultante, “El Imperio Jesuítico”. El mismo se mencionaba escuetamente en una página de Caras y Caretas, el 3 de julio de 1904, en la sección de contenido variado “Menudencias”: “Hemos recibido: «El imperio jesuítico», por Leopoldo Lugones.”

Y al año siguiente, el 11 de noviembre de 1905, se mencionaba la siguiente obra publicada por el intelectual y poeta cordobés, en este caso volcado al poema épico nacionalista. Lo anunciaba la misma sección: “Hemos recibido: «La guerra gaucha», por Leopoldo Lugones. Interesante volumen en que la rica pluma de nuestro colaborador ha prodigado las fastuosidades de su intensa elocuencia.” Las menciones a Lugones parecían disparar en los redactores del semanario la tentación de la hipérbole.

Paseándonos luego por las páginas que llevan su firma, se pueden encontrar relatos como “Sorpresa”, en marzo de 1905, “Un tierno corazón” en marzo de 1906, y “El milagro de San Wilfrido” en junio de 1906. Por fuera de las páginas en foco, cabe recordar que en 1905 se publicó su obra poética “Los crepúsculos del jardín”, y en 1906 los cuentos de “Las fuerzas extrañas”.

1907 es un año especialmente “lugoniano”, si lo medimos a partir de la actividad del escritor reflejada en las páginas del semanario. En un índice de Caras y Caretas del 3 de marzo, para empezar, se incluía el poema “Las obras del sol” (n° 430), y los relatos “El descubrimiento de la circunferencia” (n° 436) y “Dos bellas almas” (n° 442). También se publican los cuentos “Hipalia” (n° 454) y “Luisa Frascati” (n° 473), ambos ilustrados por Zavattaro. La mayoría de estos textos “sueltos” serían más tarde incluidos en diversas ediciones dedicadas al escritor.

1907 traía también de vuelta al Lugones disertante profesional, una identidad pública en la que nadie parecía hacerle sombra. Esto ocurría en medio de su producción literaria e investigativa que no conocía pausas. En abril de 1907 será el principal orador de la Fiesta de la Sociedad de Escritores, y así lo reflejaba Caras y Caretas:

“Realizada la unión del mal remunerado gremio de escritores para la defensa de sus intereses materiales, ¿era posible que, sin abandono de su programa práctico, por supuesto, olvidasen en colectividad el altruismo inspirador de sus actos individuales? No, no era posible olvidar una tradición tan simpática y honrosa, y la Sociedad de Escritores aparece por primera vez en público exhibiendo sus fines patrióticos.

La Sociedad de Escritores ha querido acentuar la brillantez de las fiestas del centenario y con el objeto de tomar activa participación en ellas, se ha propuesto dar una serie de conferencias y veladas musicales, cuyo producto se destinará a la elección de un monumento conmemorativo. La primera se efectuó en el Odeón el sábado pasado y obtuvo el éxito que merecía.”

Las fotografías mostraban una mediana concurrencia en la Sala del Odeón. Se ve también a Roberto J. Payró pronunciando un discurso, y a Leopoldo Lugones aportando sus conceptos.

En junio de 1907, un extraño artículo de Caras que llevaba por título “Lo que cuestan y lo que producen las obras de arte”, hacía un análisis comparativo de los costos de editar un libro, mencionando obras de Víctor Hugo (“Los miserables”), Émile Zola (“Germinal”), Bartolomé Mitre (los tomos de la “Historia de San Martín”) y “Los crepúsculos del jardín” de Lugones. No se transcribirá aquí el artículo, aunque se puede mencionar, como mera curiosidad, la cuantificación que se aplicaba al libro de Lugones, supuestamente referida al precio final por ejemplar:

“Lugones. —«Los crepúsculos del jardín», ha costado:

268 hojas ………. $ 1.30

42 gramos tinta …. 1.40

1 lapicera …………. 0.20

10 plumas ………… 0.20

Total ……………… $ 3.10”

Se incluía la siguiente aclaración final sobre ese libro: “(Como se ve, el gasto de papel, tinta y plumas está sensiblemente aumentado, por tratarse de versos)”. No se hacía referencia al precio con que llegaba el ejemplar al público.

Por último, se le dedicaba una página completa el 21 de diciembre de 1907 a una conferencia de Lugones en la Sociedad Científica Argentina, sobre el tema «Idea de un gótico moderno». Sin transcribir la nota, solo se dirá que esta contenía apuntes de lo expuesto por Lugones, y algunos elogios retóricos, como cuando se señalaba el “ancho vuelo de su mentalidad robusta y la gracia armoniosa de su hiperbólica imaginación”. La crónica concluía: “El señor Lugones dio su conferencia sobre el estilo gótico ante un auditorio selecto y numeroso. De más está decir que su palabra fue escuchada con atención.”













