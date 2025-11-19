Menos que humanos

J.C. Maraddón



Entre los títulos que ha legado a la posteridad la literatura de fantasía y ciencia ficción, cabe mencionar “Más que humano”, una novela de 1954 del autor estadounidense Theodore Sturgeon que aplica las herramientas del género no a viajes intergalácticos ni a avances tecnológicos espeluznantes, sino a una utopía de tinte psicológico. En el relato, Sturgeon sugiere la posibilidad de una evolución en la especie humana, a partir de la conjunción mental de diversos sujetos que, en la combinación de sus capacidades, conforman un ser que se comporta como un solo organismo, al que el autor denomina “homo Gestalt”.

Bajo el lema de que “el todo es superior a la suma de las partes”, Sturgeon propone así una idea que es afín a los avances de la psicología de aquel tiempo, cuando sobre las teorías elaboradas por Sigmund Freud se asentaban nuevos conocimientos acerca de nuestra conducta. La novedad en este caso era que la narración parecía coquetear con el concepto de “superhombre” de Friedrich Nietzsche y que la apelación científica a la que remitía no estaba vinculada a la física ni a la astronáutica, como era habitual en ese género la literatura; su trasfondo se cimentaba en las disciplinas que estudiaban la mente.

Sin embargo, el mensaje que transmitía iba más allá del individualismo nietzscheano, porque su héroe era un colectivo de personas que ejecutaba sus proezas actuando al unísono detrás de un mismo ideal. Como muchos de sus colegas en eso de imaginar futuros fantásticos, Sturgeon puede haber anticipado en “Más que humano” el actual universo virtual colaborativo, en el que millones de individuos interconectados por las redes se complementan para arribar a un objetivo común. Nunca antes en la historia han coexistido tantos saberes disponibles al alcance de quien se proponga acceder a ellos desde su Smartphone.

Pero la ilusión de un uso noble de esos recursos se diluye en el manejo monopólico que han impuesto los gigantes informáticos, que son los únicos que tiene la llave de todos esos datos, en tiempo real y durante las 24 horas. La inteligencia artificial es solo la punta del iceberg de ese paisaje apocalíptico que se nos ofrece como una panacea, pero que esconde evidentes intenciones de manipulación que desde hace rato son puestas en práctica y que van perfeccionándose minuto a minuto, aprendiendo de la información que inocentemente aceptamos entregar cuando damos el okey a los “usos y condiciones”.

En torno a aquella visionaria forma de vida soñada por Sturgeon y a las pesadillas de un presente distópico, el elogiado Vince Gilligan se las arregla para crear una serie que va camino a convertirse en leyenda, como lo fueron otras dos salidas de su talento: “Breaking Bad” y “Better Call Saul”. Esta vez desde la plataforma Apple TV, con nueve capítulos que se van agregando semana tras semana, vuelve a convocar a Rhea Seehorn para que sea la protagonista de “Pluribus”, donde compone el personaje de una escritora de best sellers que sobrevive al ataque de un virus de origen desconocido.

Desde la pandemia en adelante, las plataformas han incorporado a su grilla sucesivas producciones audiovisuales que abordan catástrofes ambientales, invasiones alienígenas, mutaciones devastadoras y tragedias por el estilo. En su registro ya conocido, que va de la parodia al drama sin mosquearse, en “Pluribus” Gilligan mete los pies en el barro y consigue poner en tensión los nervios del espectador, para relajarlo luego con trazos de humor negro. El resultado es una tira que profundiza sobre temáticas tan actuales como el fin de la confidencialidad y la delegación en la toma de decisiones, que otros ejecutan ahora por nosotros.