La Justicia amenaza con quitarle la prisión domiciliaria a CFK

El Tribunal Oral Federal 2 agregó nuevas restricciones al régimen de visitas de la expresidenta, luego de que la misma haya tenido un encuentro con nueve economistas.

Nacional19 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Luego de la polémica reunión de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con nueve economistas en su departamento de San José 1111. Desde el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) decidieron reforzar las medidas restrictivas en cuanto a las visitas de la referente justicialista, y en caso de no ser cumplidas, la Justicia amenaza con modificar su arresto domiciliario.

Según el juez Jorge Gorini, las visitas de los economistas no estaban habilitadas de manera simultánea, sino que se esperaba una visita individual de cada uno de ellos. Es por esto que, desde el TOF2 se vieron obligados a modificar ciertas medidas.

Lo que se sabe hasta ahora es que, la exmandataria no podrá recibir a ninguna persona que no se encuentre autorizada por la Justicia, y de más esta decir que los encuentros deberán ser individuales y no podrán durar más de dos horas. Además, el Tribunal debe estar al tanto a qué hora y qué día se dará cada visita.

