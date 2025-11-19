La Justicia amenaza con quitarle la prisión domiciliaria a CFK

Redacción AlfilNacional18 de noviembre de 2025
Se trata de Ornella Calvete, quien no solo era titular de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, sino que además es hija de uno de los acusados en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Carolina BiedermannProvincial19 de noviembre de 2025
Con el fin del mando de Lousteau a la vuelta de la esquina, el radicalismo nacional entra en combustión y la rosca empieza a girar en Córdoba, donde tres presidenciables tienen base propia. Valdés, Cornejo y Negri vuelven a merodear el tablero.
Redacción AlfilEnroque Corto19 de noviembre de 2025
Natalia embretó a los cordobesistas | Los cordobeses en el Congreso | El boleto tres veces más caro | Sin piedra libre para los compas |
Bettina MarengoProvincial19 de noviembre de 2025
Hoy viene el CEO de Aeropuertos Argentina, empresa de gente amiga de Javier Milei, igual que Mercado LIbre, que estuvo el lunes en Córdoba. Habrá cambios pero no de la envergadura que dicen, aseguran los llaryoristas. En otro plano de la política, y mientras las relaciones entre la Rosada y la Provincia están en un gran momento, Juez y Bornoroni tuvieron su “asado de la confianza”.
Gabriela YalangozianProvincial19 de noviembre de 2025
En pleno debate por el presupuesto 2026, un movimiento de jubilados y pensionados provinciales avanza con una iniciativa popular. La Junta Electoral Provincial ya les certificó las firmas necesarias y en menos de un mes elevarán ante la Unicameral un proyecto con el que buscan recuperar el 82% móvil.