Se confirmó la ampliación del Aeropuerto Ambrosio Taravella

Por Redacción Alfil

Este miércoles, el gobernador Martín Llaryora junto al intendente Daniel Passerini anunciaron el nuevo proyecto de ampliación del Aeropuerto Ambrosio Taravella. Las obras estarán financiadas por una inversión de 26 millones de dólares, con el fin de la ampliación y modernización de las instalaciones. Además de Llaryora y Passerini, también estuvieron presentes Daniel Ketchibachian, CEO de la concesionaria Aeropuertos Argentina, Darío Capitani, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

El eje del proyecto es acompañar el crecimiento del tráfico aéreo, duplicar la capacidad operativa, mejorar la experiencia de los usuarios y potenciar el desarrollo económico de la región. “Va a impactar favorablemente en todos los sectores de la economía de la ciudad, de la provincia y, me animo a decir, del centro de la República Argentina”, sentenció el intendente.

Por otro lado, el gobernador expresó que esto significa una inversión histórica para Córdoba que potencia la puerta de entrada internacional y nacional. Además indicó que, "las obras duplicarán la capacidad del aeropuerto y llegará a 24.000 metros cuadrados de superficie".

A esta duplicación de capacidad, también se suma la ampliación del embarque doméstico y la ampliación en un 40% del embarque internacional. Cabe destacar que, en lo que va del año, transitaron por el aeropuerto 2.620.000 pasajeros, un incremento del 12% en comparación con el 2024.