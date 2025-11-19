Se confirmó la ampliación del Aeropuerto Ambrosio Taravella

El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini presentaron el proyecto que recibirá una inversión de 26 millones de dólares para modernizar las instalaciones.

Provincial19 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
WhatsApp Image 2025-11-19 at 19.34.43

Por Redacción Alfil

Este miércoles, el gobernador Martín Llaryora junto al intendente Daniel Passerini anunciaron el nuevo proyecto de ampliación del Aeropuerto Ambrosio Taravella. Las obras estarán financiadas por una inversión de 26 millones de dólares, con el fin de la ampliación y modernización de las instalaciones. Además de Llaryora y Passerini, también estuvieron presentes Daniel Ketchibachian, CEO de la concesionaria Aeropuertos Argentina, Darío Capitaniel presidente de la Agencia Córdoba Turismo

El eje del proyecto es acompañar el crecimiento del tráfico aéreo, duplicar la capacidad operativa, mejorar la experiencia de los usuarios y potenciar el desarrollo económico de la región. “Va a impactar favorablemente en todos los sectores de la economía de la ciudad, de la provincia y, me animo a decir, del centro de la República Argentina”, sentenció el intendente.

Por otro lado, el gobernador expresó que esto significa una inversión histórica para Córdoba que potencia la puerta de entrada internacional y nacional. Además indicó que, "las obras duplicarán la capacidad del aeropuerto y llegará a 24.000 metros cuadrados de superficie".

A esta duplicación de capacidad, también se suma la ampliación del embarque doméstico y la ampliación en un 40% del embarque internacional. Cabe destacar que, en lo que va del año, transitaron por el aeropuerto 2.620.000 pasajeros, un incremento del 12% en comparación con el 2024.

Te puede interesar
ilustra-llaryora-corre-al-27

El Panal baja el volumen a los cambios e impulsa la agenda Llaryora 2027

Bettina Marengo
Provincial19 de noviembre de 2025

Hoy viene el CEO de Aeropuertos Argentina, empresa de gente amiga de Javier Milei, igual que Mercado LIbre, que estuvo el lunes en Córdoba. Habrá cambios pero no de la envergadura que dicen, aseguran los llaryoristas. En otro plano de la política, y mientras las relaciones entre la Rosada y la Provincia están en un gran momento, Juez y Bornoroni tuvieron su “asado de la confianza”.

Lo más visto
enroque-dls

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto19 de noviembre de 2025

Natalia embretó a los cordobesistas | Los cordobeses en el Congreso | El boleto tres veces más caro | Sin piedra libre para los compas |

ilustra-llaryora-corre-al-27

El Panal baja el volumen a los cambios e impulsa la agenda Llaryora 2027

Bettina Marengo
Provincial19 de noviembre de 2025

Hoy viene el CEO de Aeropuertos Argentina, empresa de gente amiga de Javier Milei, igual que Mercado LIbre, que estuvo el lunes en Córdoba. Habrá cambios pero no de la envergadura que dicen, aseguran los llaryoristas. En otro plano de la política, y mientras las relaciones entre la Rosada y la Provincia están en un gran momento, Juez y Bornoroni tuvieron su “asado de la confianza”.

presupuesto-2025-municipalidad

Opositores y oficialistas, igual de intrigados por el Presupuesto Municipal

Felipe Osman
Municipal19 de noviembre de 2025

El Ejecutivo no suelta pista. Lo único cierto es que el Presupuesto entrará al Concejo el jueves para empezar a ser tratado la semana próxima. Los opositores, expectantes, se preparan para detectar “trampas”. Los oficialistas, para saber si sufrirán daños colaterales por la reducción/reordenamieno de la estructura municipal.