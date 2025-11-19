Se confirmó la ampliación del Aeropuerto Ambrosio Taravella

La Fiscalía pidió graves penas para miembros del sindicato Luz y Fuerza
El fiscal, Carlos Casas Nóblega, se encuentra a cargo de la investigación por asociación ilícita y estafas millonarias dentro de la asociación.
El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini presentaron el proyecto que recibirá una inversión de 26 millones de dólares para modernizar las instalaciones.Provincial19 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este miércoles, el gobernador Martín Llaryora junto al intendente Daniel Passerini anunciaron el nuevo proyecto de ampliación del Aeropuerto Ambrosio Taravella. Las obras estarán financiadas por una inversión de 26 millones de dólares, con el fin de la ampliación y modernización de las instalaciones. Además de Llaryora y Passerini, también estuvieron presentes Daniel Ketchibachian, CEO de la concesionaria Aeropuertos Argentina, Darío Capitani, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo.
El eje del proyecto es acompañar el crecimiento del tráfico aéreo, duplicar la capacidad operativa, mejorar la experiencia de los usuarios y potenciar el desarrollo económico de la región. “Va a impactar favorablemente en todos los sectores de la economía de la ciudad, de la provincia y, me animo a decir, del centro de la República Argentina”, sentenció el intendente.
Por otro lado, el gobernador expresó que esto significa una inversión histórica para Córdoba que potencia la puerta de entrada internacional y nacional. Además indicó que, "las obras duplicarán la capacidad del aeropuerto y llegará a 24.000 metros cuadrados de superficie".
A esta duplicación de capacidad, también se suma la ampliación del embarque doméstico y la ampliación en un 40% del embarque internacional. Cabe destacar que, en lo que va del año, transitaron por el aeropuerto 2.620.000 pasajeros, un incremento del 12% en comparación con el 2024.
El fiscal, Carlos Casas Nóblega, se encuentra a cargo de la investigación por asociación ilícita y estafas millonarias dentro de la asociación.
Hoy viene el CEO de Aeropuertos Argentina, empresa de gente amiga de Javier Milei, igual que Mercado LIbre, que estuvo el lunes en Córdoba. Habrá cambios pero no de la envergadura que dicen, aseguran los llaryoristas. En otro plano de la política, y mientras las relaciones entre la Rosada y la Provincia están en un gran momento, Juez y Bornoroni tuvieron su “asado de la confianza”.
Con el fin del mando de Lousteau a la vuelta de la esquina, el radicalismo nacional entra en combustión y la rosca empieza a girar en Córdoba, donde tres presidenciables tienen base propia. Valdés, Cornejo y Negri vuelven a merodear el tablero.
El municipio de Capilla del Monte completó el 100% de alumbrado público LED, mejorando seguridad, reduciendo costos y reafirmando el compromiso ambiental y comunitario.
En pleno debate por el presupuesto 2026, un movimiento de jubilados y pensionados provinciales avanza con una iniciativa popular. La Junta Electoral Provincial ya les certificó las firmas necesarias y en menos de un mes elevarán ante la Unicameral un proyecto con el que buscan recuperar el 82% móvil.
Del 21 al 23 de noviembre, en el Parque del Sierras Hotel, Alta Gracia inaugura su gran temporada de festivales con una nueva edición de Happy Birra, uno de los eventos cerveceros más convocantes.
Con el fin del mando de Lousteau a la vuelta de la esquina, el radicalismo nacional entra en combustión y la rosca empieza a girar en Córdoba, donde tres presidenciables tienen base propia. Valdés, Cornejo y Negri vuelven a merodear el tablero.
Natalia embretó a los cordobesistas | Los cordobeses en el Congreso | El boleto tres veces más caro | Sin piedra libre para los compas |
Hoy viene el CEO de Aeropuertos Argentina, empresa de gente amiga de Javier Milei, igual que Mercado LIbre, que estuvo el lunes en Córdoba. Habrá cambios pero no de la envergadura que dicen, aseguran los llaryoristas. En otro plano de la política, y mientras las relaciones entre la Rosada y la Provincia están en un gran momento, Juez y Bornoroni tuvieron su “asado de la confianza”.
El Ejecutivo no suelta pista. Lo único cierto es que el Presupuesto entrará al Concejo el jueves para empezar a ser tratado la semana próxima. Los opositores, expectantes, se preparan para detectar “trampas”. Los oficialistas, para saber si sufrirán daños colaterales por la reducción/reordenamieno de la estructura municipal.
En pleno debate por el presupuesto 2026, un movimiento de jubilados y pensionados provinciales avanza con una iniciativa popular. La Junta Electoral Provincial ya les certificó las firmas necesarias y en menos de un mes elevarán ante la Unicameral un proyecto con el que buscan recuperar el 82% móvil.