Volver a obras, resistir en poesía

Reestrenar es revelar

Este jueves en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49), los estrenos no son tales, sino el reestreno de un clásico de la animación y un ciclo dedicado al realizador alemán Konrad Wolf, con filmes de los años sesenta.

A las 15.30 y 20.30 se proyecta hoy El cadáver de la novia (EE.UU., 2005) dirigida por Tim Burton, una joya de la animación en stop motion, y una historia gótica y ambientada en el mundo de los muertos, con elementos de musical, multipremiada, que al cumplir los veinte años regresa -y es bienvenida- a las salas de cine. Victor Van Dort, un joven rico de personalidad modesta, se compromete sin haberlo planeado con una enigmática novia que no pertenece al mundo de los vivos.

Por su parte, en las funciones de las 18 y las 23 se han programado películas correspondientes al ciclo denominado Konrad Wolf, el gran autor de la República Democrática Alemana, un exiliado del nazismo que se formó en la Unión Soviética e incluso luchó en el Ejército Rojo como voluntario. Radicado otra vez en Alemania (Oriental), desarrolló allí su importante carrera como cineasta. Su nombre, sin embargo, no goza del correspondiente relieve que le toca en la historia del cine alemán. A las 18 se verá, en versión restaurada, Nuestra ciudad arde (Estrellas) (RDA / Bulgaria, 1959). En un destacamento alemán en Bulgaria se organiza el traslado de prisioneros judíos a un campo de concentración. Un soldado alemán se enamora de una prisionera judía e intenta, sin éxito, impedir su traslado.

A las 23 se pasa su filme El cielo dividido (RDA, 1964), en el que una pareja originalmente radicada en Alemania Oriental se separa poco antes de levantarse el muro entre ambas, ya que él prefiere vivir en el Oeste. Finalmente, el muro dejará a ambos definitivamente apartados uno del otro.

Entrada general $6500. Jubilados $5500. Abonados $600.

Fander, aquí y ahora

Actúa hoy en Córdoba el insoslayable intérprete y compositor rosarino Jorge Fandermole, autor de grandes temas del cancioneros populares argentino del mayor nivel musical y poético. Acompañado por Fernando Silva en bajo y en violoncello presentarán juntos Tiempo y lugar, las nuevas canciones de Jorge. Será a las 21 en el Teatro Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955). El disco cuyas doce canciones se podrán disfrutar contó como invitados a Juan Quintero y Julio Ramírez. En las coplas del tema que presta su nombre al disco, asoma la mirada lúcida de Fander sobre estos tiempos: “Ahora que los colmillos asoman y no quieren ver la aurora de ningún amanecer (…) Demasiadas aves las que esperan que vuelva la primavera para iniciar su quehacer; yo prefiero a la diuca que canta y en la noche se adelanta pa’que empiece a amanecer”. Entradas desde $ 39000 a través de Autoentrada.com.

Veinte años en la Fructuoso

El Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287) celebra sus veinte años este jueves, y lo hace con la inauguración de una muestra que reúne a más de veinte artistas. La apertura contará con una performance poética a cargo de Cecilia Ciccarelli y Fede Fernández, que entreteje lecturas, danza y bandoneón. Habrá una performance poética y musical en vivo con el Trío Vergara. También se propone un recorrido por la memoria del espacio, un almacén levantado en 1914. Niños y niñas tendrán su espacio: la muestra Infancias, Huella y materia, de Anahí Maldonado. La muestra permanecerá abierta al público hasta fines de febrero de 2026, con entrada libre y gratuita.

Puertas que protegen y encierran

La Sala Azucena Carmona del Teatro Real (San Jerónimo 66) sigue presentando los Jueves de Comedia la obra Hotel Open, con dirección de Gonzalo Tolosa y con las actrices Gabriela Macheret, Victoria Monti, Patricia Rojo, Florencia Rubio y Gabriela Grosso. Un hotel derruido se convierte en un encierro para cinco mujeres, un drama psicológico sobre la naturaleza humana, sobre el adentro y el afuera, sobre sobrevivir o entregarse. A las 20.30, entrada general $6000, en autoentrada.com o en boletería del teatro.

Bach, un cello, una capilla

El Museo San Alberto (Caseros 110) invita hoy a las 20, en el mes de la música, a escuchar la vibración de cuerdas en su capilla Santa Teresa de Jesús. Este solar perteneció a los padres del Presbítero Ignacio Duarte y Quirós, quien lo donó en 1687 y fue la primera sede del Real Colegio Convictorio Nuestra Señora de Monserrat.

Música de violoncello, concertante en un espacio de recogimiento, y llevando Ecos de Bach consigo. La intérprete es Lara Alazraki, y es su muestra final en un concierto organizada por la cátedra de Instrumento Principal Violoncello III. La entrada es libre y gratuita.

VIERNES

La poesía recuerda a Yaser

Mañana desde las 19, en la Sociedad Sirio-Libanesa de Córdoba (Ituzaingó 167, 2° piso) tendrá lugar el VII Encuentro de Poesía Árabe y se realizará la Ceremonia de Premiación. Este evento cultural único permitirá aproximarse a las obras de los más célebres poetas de Palestina, en español y árabe. El evento tiene viso de una gran ocasión, debido a que conlleva un homenaje especial al poeta profesor, filósofo y periodista palestino Juan Yaser, un nombre relevante de la cultura de Córdoba. Yaser nació en la ciudad de Taybeh en Palestina, de donde fue expulsado junto a miles de palestinos en 1952. Arraigado en Córdoba, hizo un aporte cultural sólido, fue poeta, traductor, conferencista y referente cultural. Fue constructor de un legado intelectual, literario y comunitario que aún late en la memoria colectiva. El homenaje reconoce en su voz caminos de dignidad y resistencia. Unas líneas suyas: “Partimos cuando el sol del mediodía estaba sin historia, y el feto del mañana se formaba a la inversa” (La partida).

Se referirán a aspectos de la figura de Juan Yaser Irina Santesteban, Jorge Yaser e Ismael Jalil.

La entrada es libre.