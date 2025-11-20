El legislador Carlos Briner fue sobreseído en la causa del siniestro vial

El Bloque de Legisladores de la Unión Cívica Radical informó este jueves que Carlos Briner fue sobreseído en la causa por el accidente vial ocurrido el pasado 9 de mayo, sobre la ruta

Según lo informado por el bloque, la sentencia de sobreseimiento fue dictada por el Señor Juez de Control de la ciudad de Marcos Juarez, y fue precedida de una minuciosa investigación de los hechos, realizada por la Fiscalía de Instrucción de 2° Turno de la ciudad de Bell Ville.

La fiscalía de aquella ciudad había realizado "pericias técnicas sobre el teléfono celular del legislador, sobre los automóviles siniestrados, análisis toxicológicos, informes accidentológicos y se receptaron numerosos testimonios, con la total colaboración del Legislador Carlos Briner".

A su vez, el bloque informó que "la sentencia judicial, coincidente con las conclusiones de la Fiscalía, trae luz y certeza a las circunstancias en que ocurrió el lamentable accidente de tránsito, dejando en claro la inexistencia absoluta de responsabilidad penal de ninguna naturaleza" del exintendente.

El accidente de tránsito ocurrió cuando el intendente regresaba a la ciudad de Bell Ville desde la localidad de Pascanas. La UCR informó que allí había participado en una reunión institucional con intendentes y la vicegobernadora de la provincia en el marco de sus funciones legislativas.

El exintendente de Bell Ville había sido imputado por el supuesto delito de "homicidio culposo por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria". Tras el siniestro vial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había informado que la camioneta Ford Territory manejada por Briner colisionó con un Chevrolet Onix en el que viajaba la víctima, una mujer de 63 años que falleció al instante.





