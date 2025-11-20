El Gobierno de Córdoba ampliará el Aeropuerto Ambrosio Taravella

El Ambrosio Taravella, principal aeropuerto del interior del país, recibirá una inversión de 26 millones de dólares para ampliar y modernizar sus instalaciones. El anuncio fue realizado este miércoles en el Centro Cívico por el gobernador Martín Llaryora, junto al intendente Daniel Passerini, y el CEO de la concesionaria Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian. Del acto también participó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

"El proyecto tiene como objetivo acompañar el crecimiento del tráfico aéreo, duplicar la capacidad operativa, mejorar la experiencia de los usuarios y potenciar el desarrollo económico de la región", explicó la Provincia.

"Celebro el enorme trabajo silencioso que realizó la Agencia Córdoba Turismo con todas las áreas, donde cada uno trabajó para llegar a esta realidad. Córdoba sigue yendo para adelante y, en este caso, para arriba. Vamos a estar a la altura de las expectativas", afirmó Passerini

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora expresó: “Una inversión histórica para Córdoba que potencia nuestra puerta de entrada internacional y nacional. Las obras duplicarán la capacidad del aeropuerto y llegará a 24.000 metros cuadrados de superficie. Para Córdoba, provincia mediterránea, la conectividad es central, y pronto convertiremos a nuestro aeropuerto en uno de los más importantes de Sudamérica”.

El plan estratégico de obras busca ampliar la capacidad del Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. Se duplicará el embarque doméstico y se ampliará en un 40% el embarque internacional. Este año transitaron por el aeropuerto 2.620.000 pasajeros, un incremento del 12% en comparación con el 2024.

"De esta manera, Córdoba sigue creciendo como hub aéreo, sumando vuelos y destinos, incrementando su importancia en el turismo de convenciones, los vuelos de cabotajes y a destinos internacionales", conluyó el Gobierno Provincial.