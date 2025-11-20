Caso Oscar González: la Justicia rechazó la "probation" y la defensa del exlegislador busca apelar

El legislador Carlos Briner fue sobreseído en la causa del siniestro vial
El exintendente de Bell Ville fue sobreseído en la causa por el accidente vial ocurrido el pasado 9 de mayo del presente año, en el que murió una mujer de 63 años.
Este jueves la Justicia de Villa Dolores determinó el rotundo rechazo hacia la "probation" solicitada por el exlegislador, Oscar Félix González, el cual se encuentra imputado por haber sido protagonista en un siniestro vial en las Altas Cumbres, en el mismo mujer falleció y una adolescente quedó con secuelas.
La defensa del exministro buscó suspender el juicio a prueba a cambio de una suma de dinero hacia la familia afectada y la realización de tareas comunitarias. A pesar del trabajo de la defensa para obstaculizar el juicio oral, desde Villa Dolores denegaron esta solicitud.
"Queremos que se realice el juicio porque eso es hacer Justicia. La justicia no se suplica, no se lucha. Quien rompió los platos tiene que pagarlos. Y no es algo leve como el abogado del imputado vino al comienzo a decirnos”, expresaron desde la familia de las victimas.
Uno de los abogados del exfuncionario, Pedro Despouy, sentenció que esperarán a que la Justicia presente los fundamentos de la resolución. Una vez teniendo los argumentos del juez Santiago Camogli, tanto Despouy como el letrado Miguel Ortíz Pellegrini, verán si es necesario presentar un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia.
"Se hizo una propuesta económica más que seria, siempre basaba en el sistema de indemnización de daños y perjuicios por accidentes de tránsito. La reparación ofrecida era integral”, aclararon desde la defensa del imputado.
