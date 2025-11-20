Llaryora inauguró una escuela ProA en Villa Dolores

Por Redacción Alfil

Este jueves el gobernador Martín Llaryora estuvo presente en la inauguración del edificio de la nueva Escuela Experimental de la localidad de Villa Dolores, la institución estará especializada en el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Cabe destacar que, esta nueva escuela, forma parte del proyecto ProA impulsado por la Provincia.

Con respecto a la infraestructura de la nueva institución académica, se informó que unos 170 alumos aproximádamente podrán llevar a cabo sus estudios en el lugar. Además, la construcción abarca 1.700 metros cuadrados y demandó una inversión provincial de 4.934.432.946 pesos a valores actualizados.

“Comparto la alegría de poder estar cumpliendo con la palabra en un momento (económico) que se hace tan difícil. Aquí te forman para ser emprendedor. Te dejan la semilla para que no solo puedas estar en una empresa como empleado, sino para que puedas generar tu propia empresa", expresó el gobernador cordobés.

A su vez, Llaryora recordó que Villa Dolores y la región de Translassiera están alcanzadas por el Plan de Igualdad Territorial. Esta iniciativa de la Provincia, busca igualar oportunidades, con infraestructura pública e inversiones privadas que permitan desarrollar esta zonas en todo su potencial.

Por otro lado, el intendente de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, le agradeció al gobernador por su aporte a su localidad: "Para nosotros, la inauguración de una escuela es un día histórico que viene a cumplir con los fundamentos educativos que hoy la sociedad exige y que nuestros alumnos necesitan”.