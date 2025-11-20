Llaryora inauguró una escuela ProA en Villa Dolores

Caso Oscar González: la Justicia rechazó la "probation" y la defensa del exlegislador busca apelar
El exdiputado imputado tras un siniestro vial buscó suspender el juicio a cambio de una indemnización a las víctimas y tareas comunitarias.
El gobernador estuvo presente en la apertura de una nueva Escuela Experimental en Translasierra, el mismo fue acompañado por el intendente Maximiliano Rivarola.
Por Redacción Alfil
Este jueves el gobernador Martín Llaryora estuvo presente en la inauguración del edificio de la nueva Escuela Experimental de la localidad de Villa Dolores, la institución estará especializada en el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Cabe destacar que, esta nueva escuela, forma parte del proyecto ProA impulsado por la Provincia.
Con respecto a la infraestructura de la nueva institución académica, se informó que unos 170 alumos aproximádamente podrán llevar a cabo sus estudios en el lugar. Además, la construcción abarca 1.700 metros cuadrados y demandó una inversión provincial de 4.934.432.946 pesos a valores actualizados.
“Comparto la alegría de poder estar cumpliendo con la palabra en un momento (económico) que se hace tan difícil. Aquí te forman para ser emprendedor. Te dejan la semilla para que no solo puedas estar en una empresa como empleado, sino para que puedas generar tu propia empresa", expresó el gobernador cordobés.
A su vez, Llaryora recordó que Villa Dolores y la región de Translassiera están alcanzadas por el Plan de Igualdad Territorial. Esta iniciativa de la Provincia, busca igualar oportunidades, con infraestructura pública e inversiones privadas que permitan desarrollar esta zonas en todo su potencial.
Por otro lado, el intendente de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, le agradeció al gobernador por su aporte a su localidad: "Para nosotros, la inauguración de una escuela es un día histórico que viene a cumplir con los fundamentos educativos que hoy la sociedad exige y que nuestros alumnos necesitan”.
El exintendente de Bell Ville fue sobreseído en la causa por el accidente vial ocurrido el pasado 9 de mayo del presente año, en el que murió una mujer de 63 años.
El principal aeropuerto del interior recibirá una inversión de 26 millones de dólares con el objetivo de "ampliar y modernizar sus instalaciones".
La empresa propiedad de Eurnekian, cercano a Javier Milei, le presentó al gobernador Llaryora un plan de mejora de Aeropuertos Argentinas. Una inversión de 26 millones de dólares que ubicará a la estación aérea en el top 10 de América Latina.
Bornoroni y Juez, con sus más cercanos, compartieron parrillada y algo más. La semana que viene, o la otra, presentarán la mesa política de cara al 2027. Oposición a Llaruyora y el proyecto Milei 2027. Juez volvió a la senda del oficialismo nacional en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
En su primera visita post electoral, el Gobernador volvió a elegir la ciudad turística como vidriera para mostrar gestión en un territorio que históricamente le fue adverso. Los pilares que benefician a la ciudad gestionada por Esteban Avilés pero que más favorecen políticamente a Llaryora.
En pleno debate por el presupuesto 2026, un movimiento de jubilados y pensionados provinciales avanza con una iniciativa popular. La Junta Electoral Provincial ya les certificó las firmas necesarias y en menos de un mes elevarán ante la Unicameral un proyecto con el que buscan recuperar el 82% móvil.
La diputada nacional visitó Río Cuarto en el marco de la Feria del Libro. Horas antes, se refirió al intendente Guillermo De Rivas, a quien brindó su apoyo en las últimas elecciones municipales: “No estoy enojada con él pero yo no tendría esas actitudes”. De la Sota estuvo acompañada por algunos de sus compañeros de lista y la ex secretaria de Educación, Mercedes Novaira.
El regalo de Llaryora a los concejales | La UPC quiere llegar a Villa El Libertador | El puma vuelve a la selva | Un aggiornamento con mensaje político
Pasadas las elecciones legislativas, la UCR arranca la cacería de dirigentes que trabajaron para La Libertad Avanza o para Provincias Unidas. En esta denuncia, no se salva nadie.
