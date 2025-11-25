Enroque Corto

Aguad, Presti y el chavismo

Según el exministro de Defensa de la administración de Mauricio Macri, la designación de Pestri no podría concretarse si este último no resigna a su rango militar y pasa a retiro.

Periodista:¿Qué me dice del cordobés Oscar Aguad y su cuestionamiento a la designación de Pestri? Me pregunto qué dirá el radical “con peluca” Rodrigo De Loredo, de lo que criticó su suegro…

Informante: La verdad es que dejó medio en evidencia a Milei. Tiene razón Aguad diciendo que nombrar a un militar en actividad como ministro es “un error”, que la ley no lo permite y que Presti “debería pasar a retiro”.

P: ¿Será que Milei se salteó el tutorial básico castrense?

I: Aguad remarcó que las Fuerzas Armadas no pueden mezclarse en política y que un ministro de Defensa es, por definición, un cargo político. “Las FFAA no pueden adherir a ningún gobierno de turno”, insistió.

P: ¿No aprovechó para comparar a Prresti con Milani y la polémica que se armó en el gobierno K?

I: Más que con el Kirchnerismo, lo comparó con el Chavismo! Recordó que el chavismo logro meter a los militares en su juego político. Pero en Argentina, desde 1983 a esta época, eso no pasó ni con Milani.

Cabify, habilitada

A primera hora de hoy la Municipalidad abre el Registro Digital para la inscripción de servicios de transporte de pasajeros a través de aplicaciones.

Periodista: ¿Hay alguna aplicación habilitada ya?

Funcionario: Desde hoy los prestatarios de la empresa Cabify ya podrán presentar la documentación para operar de manera legal en Córdoba Capital. Otras cuatro aplicaciones locales se han inscripto en el Registro y poseen estadíos avanzados para habilitación.

P.: ¿Y Uber?

F.: Bueno, través de canales oficiales, Uber nos informó que se están finalizando gestiones administrativas para avanzar en su inscripción formal.

P.: Ah, bien.

F.: El Registro Digital Municipal permanecerá abierto para alentar a más empresas a formar parte del ecosistema de transporte de la ciudad de Córdoba.

Briner, limpio: la UCR respira aliviada

El legislador radical Carlos Briner fue finalmente sobreseído por la Justicia tras el accidente vial de mayo. En el bloque hablan de “fin de la novela” y celebran que la investigación despejó cualquier responsabilidad penal. Enroque breve entre periodista e informante, al estilo Alfil.

Periodista: ¿Así que en el radicalismo arrancaron el día descorchando?

Informante: Y… más o menos. El juez de Marcos Juárez sobreseyó a Briner. Blanco sobre negro: cero responsabilidad penal.

Periodista: ¿Se cerró la causa del choque en Posse?

Informante: Exacto. Hubo pericias de todo tipo: celulares, autos siniestrados, toxicológicos, accidentología… La Fiscalía de Bell Ville hizo un trabajo quirúrgico.

Periodista: ¿Y Briner?

Informante: Colaboró en todo. Por eso en el bloque dicen que la sentencia “trajo luz y certeza”. Les sacó un peso de encima.

Periodista: ¿Mensaje político entre líneas?

Informante: Obvio. La UCR sale a marcar que no hay sombra sobre uno de los suyos. Recuerde que esto se da también en el marco de lo sucedido con Oscar González

El PRO Córdoba en su laberinto

Con el PRO Córdoba intervenido desde Buenos Aires, el diputado y futuro legislador de Córdoba Oscar Agost Carreño sigue dando pelea para mantener la conducción.Informante: En lo judicial la única novedad es que el miércoles pasado la jueza María Servini intimó al PRO nacional a presentar acta de intervención.

Alfil: ¿Y en lo administrativo, pasó algo? ¿Alguna reunión entre la interventora Soher El Zucaría y el intervenido Agost?

Informante: La gente de Agost dice que ni el acta pudieron mostrar y que él, el diputado nacional, sigue a cargo del PRO Córdoba hasta que la jueza con competencia electoral decida si da o no si da la cautelar contra la intervención. Y obvio, luego habrá apelación del que pierda y luego sentencia y luego apelación del que pierdaAlfil: Uf, va para largo. Me agoté.

La dejan correr

El periodista llamó a su informante del Concejo, que no se sorprendió porque le interrumpieran el finde largo.

Periodista: Amigo, va a tener que hacer una pausa en ese asado que me imagino se está comiendo para contarme cómo viene la mano en la Comisión de Economía de este martes, cuando entre el presupuesto.

Informante del Concejo: Ja, ja. Primero, si estuviera comiendo un asado ni siquiera tendría el teléfono cerca. Segundo, no espere que saquemos la artillería en el primer round.

P.: Cómo es eso…

I.C.: Es sencillo, así como lo escucha… A nosotros el oficialismo nos manda el proyecto a último momento, y ni siquiera tiene el detalle de mandarlo en formato editable, para que lo podamos estudiar a fondo, con las herramientas de estos tiempos. Entonces, nosotros tampoco vamos a adelantar pista. El debate va a ser en el recinto, ahí vamos a mostrar los dientes…

P.: Ok, parece justo… No le pido que me adelante nada entonces, nada concreto… pero dígame por dónde va a venir la mano.

I.C.: Bueno, ellos han instalado que tanto en la Provincia como en la Municipalidad los presupuestos son con alivio al contribuyente. Nosotros no estamos tan convencidos, pero por lo pronto, adonde vamos a afinar en lápiz, va a ser en los gastos. Queremos saber por qué se asigna a cada secretaría lo que se asigna. Y si es verdad que la forma de gastar está siendo razonable o, por el contrario, están gastando mal la plata de los vecinos. Por ahí va a venir la mano…