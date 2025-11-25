Un militar a Defensa

Por Javier Boher

Es increíble que a esta altura del partido todavía haya que insistir en que la realidad no se construye con afirmaciones, si no con acciones. Cuando se cree que todo depende de las palabras hay una gran probabilidad de caer en el autoengaño, en la ilusión de que algo existe sólo porque se lo declama.“La única verdad es la realidad”, decía el General Perón, que extrañamente parece ser el único militar bueno en la visión de algunos.

La designación del teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa, el primer nombramiento de un militar al frente de dicha cartera desde el regreso de la democracia, fue de lo poco que agitó las aguas de un apacible fin de semana XXL. Rápidamente los organismos de derechos humanos pusieron el grito en el cielo, a lo que se sumó el habitual coro de progresistas que vive entre fórmulas dogmáticas alejadas de la realidad.

Presti entró al Colegio Militar al año siguiente de la elección de Raúl Alfonsín como presidente. Toda su carrera en el ejército fue en democracia y respetando el liderazgo civil, que incluyó años de abandono y ensañamiento con las fuerzas armadas.

Como sucede con tantas otras cosas, por definición preferiría mantener la regla de que al ministerio lo ocupen civiles, aunque eso solo no resuelve absolutamente nada. La máxima de nombrar civiles en el ministerio se basa en la creencia de que de ese modo se somete a las fuerzas al poder civil y se las despolitiza, manteniéndolas asépticamente aisladas de todo lo que ocurre en la sociedad, pero caer en el ritualismo de la fórmula puede llevar a que se nombre a personas que no son idóneas para el cargo (casi una obligación durante mucho tiempo).

La generalización sesgada que hizo el kirchnerismo llevó a la provocación de que incluso se nombre a Jorge Taiana como ministro de Defensa, a pesar de haber sido parte de Montoneros, organización que atentaba contra la defectuosa y débil democracia de mediados de los ‘70. También nombró a Nilda Garré, que sin haber sido formalmente montonera perteneció a la izquierda peronista. Durante esas gestiones hubo escándalos de desaparición de armas, municiones y hasta un misil bajo la gestión de Agustín Rossi, también del peronismo de izquierda.

El kirchnerismo fue lo suficientemente hipócrita como para tener como jefe del ejército a César Milani, quien efectivamente estuvo denunciado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y sobre el que pesó la acusación de haber montado un sistema paralelo de espionaje en tiempos de enfrentamiento entre Cristina Kirchner y la entonces AFI. Declamar no es lo mismo que hacer.

Lo más grave de todas las quejas por la designación de Presti no es la convicción de que una designación va a alterar cuatro décadas de historia, sino la de creer que no hay cambios sociales que van más allá de los dirigentes. Ningún político puede hacer lo que la gente no manda, o al menos no puede hacerlo por mucho tiempo: si desde 1983 se le pudo poner un límite a la intromisión militar en política no fue solamente por la tradición que inauguró Alfonsín, si no porque la gente decidió aislar a los que defendían la situación que marcó 50 años de historia argentina en el siglo XX. Nada indica que les hayan abierto la puerta.