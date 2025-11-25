Carlos Presti mantendrá su cargo militar a pesar de su nuevo rol como ministro

El nuevo ministro de Defensa elegido por Milei adoptará el rango de "disponibilidad" dentro del Ejército, de este modo no tendrá que renunciar ni tampoco estará efectivo.

Nacional25 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
20250702192452_gmpny4vxcaatee0

Por Redacción Alfil

Tras la confirmación de la llegada del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, en reemplazo de Luis Petri trajo muchas dudas con respecto a cómo se iba a manejar el, hasta ahora, jefe del Ejército. Según confirman desde Casa Rosada, el flamante sustituto elegido por Milei no presentará su retiro como teniente general al asumir.

Se cree que Presti habría preestablecido con el presidente, Javier Milei, el hecho de quedar bajo "disponibilidad" al llegar al Ministerio. Al quedar bajo este rango, el jefe del Ejército no estará ni efectivo ni retirado, este pedido por lo visto es aceptado por gran parte del Ejecutivo.

La asunción de Presti como ministro constituye la llegada del primer militar tras más de 40 años de democracia al Poder Ejecutivo, y por lo que se sabe hasta ahora, desde Casa Rosada sugieren que el mismo jure con el uniforme militar. 

Durante la mañana de este martes se desarrolló la ceremonia de entrega de sables a integrantes de las Fuerzas Armadas, la misma estuvo encabezada por Milei y en su compañía estuvo presente Luis Petri. Este evento fue, hasta ahora, el último encuentro entre el presidente y Carlos Presti. 

Te puede interesar
Ministro defensa

Un militar a Defensa

Javier Boher
Nacional25 de noviembre de 2025

La oposición expresó su preocupación por la designación, a pesar de no tener la talla moral necesaria para hacerlo

Lo más visto
aguad (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto25 de noviembre de 2025

Aguad, Presti y el chavismo | Cabify, habilitada | Briner, limpio: la UCR respira aliviada | El PRO Córdoba en su laberinto | La dejan correr