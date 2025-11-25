Carlos Presti mantendrá su cargo militar a pesar de su nuevo rol como ministro

Por Redacción Alfil

Tras la confirmación de la llegada del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, en reemplazo de Luis Petri trajo muchas dudas con respecto a cómo se iba a manejar el, hasta ahora, jefe del Ejército. Según confirman desde Casa Rosada, el flamante sustituto elegido por Milei no presentará su retiro como teniente general al asumir.

Se cree que Presti habría preestablecido con el presidente, Javier Milei, el hecho de quedar bajo "disponibilidad" al llegar al Ministerio. Al quedar bajo este rango, el jefe del Ejército no estará ni efectivo ni retirado, este pedido por lo visto es aceptado por gran parte del Ejecutivo.

La asunción de Presti como ministro constituye la llegada del primer militar tras más de 40 años de democracia al Poder Ejecutivo, y por lo que se sabe hasta ahora, desde Casa Rosada sugieren que el mismo jure con el uniforme militar.

Durante la mañana de este martes se desarrolló la ceremonia de entrega de sables a integrantes de las Fuerzas Armadas, la misma estuvo encabezada por Milei y en su compañía estuvo presente Luis Petri. Este evento fue, hasta ahora, el último encuentro entre el presidente y Carlos Presti.