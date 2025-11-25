Passerini le entregó un reconocimiento al científico Gabriel Rabinovich

El intendente recibió al bioquímico cordobés en el Palacio 6 de Julio, el mismo es conmemorado por su labor en la investigación de nuevas terapias contra el cáncer.

Municipal25 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
WhatsApp Image 2025-11-25 at 17.50.27 (1)

Por Redacción Alfil

Este martes el intendente, Daniel Passerini, recibió en el Palacio 6 de Julio al reconocido bioquímico cordobés, Gabriel Rabinovich. El mandatario municipal le entregó al mismo un reconocimiento por su labor en la investigación biomédica, especialmente en nuevos estudios que abrirán caminos hacia posibilidades terapéuticas en cáncer, inflamación y enfermedades autoinmunes.

Las legisladoras María del Rosario Acevedo y Ariela Szpanin; y los concejales y concejalas Marcos Vázquez, Martín Simonian y Valeria Bustamante, estuvieron presentes en la entrega del reconocimiento. 

Gracias al trabajo de Rabinovich y su equipo, se logró desarrollar un anticuerpo que transforma células malignas en inmunológicas, hecho que colaborará en la lucha contra el cáncer. En fase preclínica, el estudio podrá corroborarse en ensayos en los próximos años. 

“En estos últimos años lo público ha sido denostado; después de la pandemia volvimos a rediscutir lo obvio, como la utilidad de las vacunas. Y cada vez que te veo te ponés al frente de la lucha por la Universidad Pública y por más presupuesto para investigaciones para la salud. Que distintos espacios políticos estemos unidos en este reconocimiento habla de la grandeza de lo que estás consiguiendo. Sos un orgullo para Córdoba”, sentenció Passerini.

