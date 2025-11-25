Passerini le entregó un reconocimiento al científico Gabriel Rabinovich

Felipe OsmanProvincial25 de noviembre de 2025
El radical saldrá en febrero a caminar la provincia, para formar masa crítica propia hacia 2027. En su rincón avisan que, sin él ni Ferrer, la falange que lidera Bornoroni no tiene a la UCR adentro. Creen en la unidad opositora como condición indispensable, pero manejarán su propio timming.
Redacción AlfilEnroque Corto25 de noviembre de 2025
Aguad, Presti y el chavismo | Cabify, habilitada | Briner, limpio: la UCR respira aliviada | El PRO Córdoba en su laberinto | La dejan correr
Redacción AlfilRío Cuarto25 de noviembre de 2025
Novaira compartió agenda con NDLS | Tensión en Carnerillo
Gabriela YalangozianProvincial25 de noviembre de 2025
En el Concejo Deliberante de la ciudad y la Legislatura Provincial se elevaron pedidos de informes sobre posibles fallas en su construcción. Recordaron que allí surgieron fotos de campaña del oficialismo para las elecciones del 2023.
Bettina MarengoProvincial25 de noviembre de 2025
Como adelantó este diario, el Panal planchó cambios de gabinete, aunque algo habrá. Se habla de nuevo “apoyo” a la gestión de Passerini y de otros movimientos antes de fin de año. El poder duele en el cuerpo.