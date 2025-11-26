Fútbol y política

Por Javier Boher

[email protected]



El mundial de Qatar fue un desahogo muy importante para los argentinos. Después de años sufriendo por los sucesivos fracasos de la selección, Messi, Scaloni y los suyos lograron devolvernos la alegría. Muchos vimos en esa gesta el triunfo de otra forma de hacer las cosas. Quizás estábamos equivocados.

Aquella selección logró conectar con la gente por el perfil de sus integrantes, muchos de los cuales sumaban numerosas frustraciones con la albiceleste y nunca habían podido repetir lo que hacían en sus clubes. Buena parte de los jugadores llegaba de historias de orígenes humildes y mucho esfuerzo para alcanzar la gloria; no hubo atajos ni avivadas para ellos, que se ganaron el lugar peleando contra miles de argentinos que tenían el mismo sueño.

Todo eso generó una profunda identificación del plantel con la gente, que los puso en un lugar de admiración. Tal vez haya sido esto lo que habilitó a los impresentables de siempre a hacerse dueños de un negocio que además apasiona a millones de personas.

No me gusta el fútbol y mi sueño de dictador norcoreano es la prohibición total y absoluta, no porque no disfrute patear una pelota con amigos, sino porque saca lo peor de las personas (sea jugando por una coca en un patio de una escuela o arreglando apuestas online en torneos de primera división). Me gustó mucho la selección de Messi y Scaloni, pero odio la AFA de Tapia y Toviggino.

Claramente esto último no me pasa solo a mí, sino que es algo que afecta incluso a los que no sienten la misma aversión que yo hacia el fútbol, lo que habilita una nueva etapa en la relación entre todos los interesados.

Ayer, casualmente, señalaba que hay causas que son de toda la población y que algunos dirigentes son la cara visible de los procesos que las invocan. Los dirigentes solos no pueden hacer lo que la gente no quiere, como quedó claro cuando Mauricio Macri trató de democratizar la AFA y acabó arrastrado por el fracaso de Armando Pérez y el rechazo de la dirigencia de los clubes. Hoy parece haber un consenso distinto respecto a la necesidad de involucrarse.

Hace unos días hubo un hecho que escandalizó a todos los que no son alcanzados por la plata de Tapia y Toviggino; el título concedido a Rosario Central. No vamos a extendernos sobre esto, que le corresponde a otro tipo de medios, pero sí lo vamos a hacer sobre el absurdo de que este año va a haber ocho campeones en el fútbol argentino. Así es como la AFA hace lo mismo que el kirchnerismo, emitiendo sin respaldo para que todos estén contentos, pero devaluando el valor de cada título otorgado.

Samuel Stouffer fue un sociólogo que se dedicó a estudiar las fuerzas armadas. En un célebre estudio descubrió que la satisfacción de los soldados en unidades con más ascensos y condecoraciones era más baja que en las unidades en las que esto rara vez ocurría. Del mismo modo, en un esquema en el que hay ocho campeones es lógico que la gente se enoje más que si solamente hubiese uno, como en cualquier país serio.



Política nacional



Tal vez eso ha despertado el enojo actual y quizás también por ese motivo el gobierno nacional decidió meterse en la discusión. El ministro Federico Sturzenegger tuiteó un supuesto estudio estadístico sobre el rendimiento de Barracas Central. A través de los gráficos allí exhibidos se puede ver de qué manera los arbitrajes han favorecido al equipo de Tapia. El tuit fue reposteado por Milei (quien hizo las inferiores en Chacarita y es un hincha de Boca disconforme con la gestión de Riquelme), lo que sorprendió a muchos.

Si uno se guía por lo que marca la historia es raro que el presidente se haya metido en esa discusión. Sin embargo, el momento más oportuno para hacerlo parece ser ahora que hay tanta gente enojada con el título falso que le dieron a Rosario Central y la sanción que le quieren aplicar a Estudiantes de La Plata por haberle dado la espalda a los rosarinos el último fin de semana.

El fútbol es pasión de multitudes, pero también es un negocio millonario. Una de las decisiones del gobierno es ir por las sociedades anónimas deportivas, las SAD, lo que es resistido con firmeza por los beneficiarios del esquema actual. La privatización de los clubes es una realidad de hecho, donde gremios, organizaciones y hasta empresas capturan clubes para lavar plata, ubicar a su gente y tercerizar servicios políticos a los partidos que flaquean a la hora de juntar punteros en los barrios. Esto se repite en todos lados, exhibiendo que en muchos casos los clubes ya no son de los socios, sino de los que se los apropian.

Por último, el esquema está pensado desde el centralismo porteño, donde los cientos de clubes y federaciones del interior no tienen nada de peso en la toma de decisiones. Así, ni siquiera hace falta tener una gran estructura para dominar el fútbol argentino, porque alcanza con el voto de clubes entre los que incluso hay algunos que no tienen estadio.

El fútbol tiene hinchas que lo viven con pasión y jugadores (con sus familias) que hacen un gran esfuerzo para llegar. Los únicos que parecen sobrar en esa ecuación son los dirigentes que están ahí para hacer negocios usando de escudo esa pasión y ese esfuerzo que ponen otros.

Esperemos que desde algún lado el ejemplo de los campeones de Qatar inspire a la gente para que las cosas se hagan de otra forma. Ahí nos vamos a volver a ilusionar.

