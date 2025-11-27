Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto27 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández




Oses se reunió con la oposición

La cronista recibía una foto de los concejales Pablo Benítez, Ana Vasquetto, Leticia Paulizzi y Mario Lamberghini,  junto al director del EMOS, Juan José Oses. 

Informante: ¿Vio esta reunión? Estuvieron todos los bloques representados.

Periodista: En la previa a la votación del presupuesto, seguramente hayan hablado del aumento para el año que viene.

I: No se crea. Me parece que el eje de la charla pasó mucho de la falta de presión de agua en algunas zonas y más en días calurosos como los que estamos teniendo. En general, para que esto se resuelva a largo plazo, hacen falta obras de gran envergadura que requieren mucha inversión y probablemente no terminen de hacerse en una sola gestión. Pero Oses dio a entender que se está trabajando en resolver el problema. Por otro lado, también les planteó su objetivo de achicar gastos. Por ejemplo, en materia energética.. En general, creo que los concejales se fueron conformes.

P: Quizás fue un poco de práctica para el informe anual. 

I: Una versión más “light” pero sí.. Es más, no debe faltar mucho para que empiece la primera tanda de funcionarios.

 

Viejas heridas

El dirigente radical le recordaba al periodista sobre un episodio policial que estremeció a la ciudad años atrás. Se trataba del caso de inseguridad que terminó en el homicidio de Emiliano Véliz en noviembre del 2023 y que el pasado martes volvió a estar en agenda por el comienzo del juicio por el que se juzga a los autores del hecho.

Dirigente: Mientras el oficialismo hace un esfuerzo inmenso por negar que la inseguridad siga siendo una problemática grave en la ciudad, está en desarrollo el juicio por el homicidio de Emiliano Véliz. Se abren viejas heridas…

Periodista: Estoy siguiendo el caso. ¿Qué quiere decir con eso de “viejas heridas”?

D: Que, para el Gobierno provincial y municipal, este caso es un ejemplo de la falta de compromiso con el que abordaron el crimen durante tantos años. Esperemos que se haga justicia por Emiliano. Pero también que sirva de recuerdo sobre lo insuficiente que ha sido el esfuerzo del Gobierno para ponerle un freno a los delincuentes.

