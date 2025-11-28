Enroque Corto

Todos presente, menos Schiaretti

Este jueves al mediodía se llevó a cabo el acto de proclamación de los Diputados Nacionales electos, el 26 de octubre. Estuvieron todos, menos Schiaretti

Informante: Empezaron las patronales, camino al Congreso de la Nación

Periodista: ¿qué quiere decir?

Informante: no es literal. Este jueves fue el acto de proclamación de los Diputados Nacionales electos, el 26 de octubre. Estuvieron todos, menos Schiaretti.

Periodista: claro porque mañana va a ser sometido a la intervención cardíaca en Buenos Aires, en la Fundación Favaloro. ¿Alguna perlita?

Informante: hubo mucha sonrisa impuesta. Algunos de los homenajeados no podían creer el hecho de estar ahí. Otros, fueron, pero se dice que no quieren partir a Buenos Aires, pero parece, según dicen entre pasillos, que todos parten rumbo al Congreso, sin excepción

Alta Temprana

El informante mensajeó al periodista, para alertarlo sobre el último tuit del gobernador.

Informante: Amigo, a usted que es ansioso, pero bastante distraído con las redes sociales. Chequé el Twitter del gobernador.

Periodista: Estoy exiliado de Twitter, ¿no me puede decir usted?

I.: Ja, ja… así no va a sobrevivir en el siglo XXI… en fin, el gobernador tuiteó en la tarde del jueves para avisar que le habían dado el alta después de la intervención quirúrgica que atravesó en la mañana del mismo día.

P.: Comprendido.

I.: Además, dijo que retomaba automáticamente su agenda, aunque siguiendo cuidadosamente las indicaciones médicas. Y aprovechó para agradecerle a todo el equipo de salud del Hospital San Roque, donde fue intervenido por una hernia epigástrica.

Piguillem no suelta

El periodista llamó a su informante del Concejo en busca de novedades sobre el presupuesto. No las consiguió, pero en cambio…

Periodista: Amigo, largue prenda… estoy a la expectativa de ver qué sale del tratamiento del Presupuesto.

Informante: Ja, ja… no sea ansioso, de eso vamos a estar hablando hasta fines de diciembre. Además, no le quiero mentir, porque todavía no me he puesto a verlo en detalle. Sin embargo, sí tengo algo para contarle,

P.: A ver…

I.: ¿Se acuerda de los pedidos de informe de Piguillem?

P.: Cómo olvidarlos… terminaron en un pedido de acceso a la información pública con posterior amparo por mora de la administración. La cámara falló a su favor y la Municipalidad tuvo que dar a conocer los contratos de alquiler… Aunque, en rigor, sólo dieron parte de la información.

I.: Bueno, igual, la bala entró, porque ahora uno de los recortes que promociona la gestión municipal es propiamente en alquileres…

P.: En efecto.

I.: Y como equipo que gana no se toca, Piguillem sigue por la misma huella. Ahora denunció a las autoridades del Ente de Fiscalización y Control por un inmueble que alquila por un precio millonario desde hacer tiempo, y que nunca usó. No sé cómo termina este asunto, pero descuente que lo voy a mantener al tanto…

Rambaldi, también internado

El intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, se sumó al grupo de gobernantes con algún tema de salud. Informante: Passerini se operó, Llaryora, una hernia, Schiaretti se opera este viernes. Se suman otros..

Alfil: Rambaldi.

Informante: Tal cual. El intendente de La Calera se dirigió en redes a los "queridos calerenses" y les contó que desde el miércoles está internado "por una inflamación de la vesícula (colecistitis)". La evolución es favorable, agregó, "por lo que los médicos me informan que en principio no sería necesario operar. De manera preventiva, seguiré internado unas 24 horas más", comentó.

Alfil: Que se mejoren todos pronto. ¡Qué racha eh!

Informante: Siempre se supo que el poder gasta.

Enroque de la izquierda en el Concejo

Ayer asumió su banca en el Concejo Deliberante de Córdoba, Viki Caldera (MST - FITU), en enroque con la banca de Laura Vilches.

Informante: Caldera va a debutar con algo duro, el Presupuesto municipal. Dijo que "el de Passerini es un presupuesto dibujado, en sintonía con el modelo libertario y que ratifica que quiere una Córdoba para los empresarios, los desarrollistas y especuladores. Porque les baja impuestos mientras ajusta en salud, educación, políticas sociales y aumenta los impuestos para las mayorías”.

Alfil: Arrancó duro.

Informante: Claro. Resaltó que en la campaña electoral, el intendente criticaba a Javier Milei y que ahora el presupuesto "marca una hoja de ruta que nada tiene que envidiarle a la de Milei".