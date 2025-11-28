Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



El comentario de Benítez

La periodista dialogaba con el militante oficialista tras el tweet de la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina: “No se cansa el concejal (Pablo) Benítez de atacar a quienes, al igual que él, fuimos elegidos por el voto popular. Su soberanía, incoherencia y falta de respeto hacia la institucionalidad se han vuelto una constante. Siempre desde la bajeza”.

Periodista: ¿Qué pasó en la sesión? Todavía no pude ver la intervención del concejal juecista pero veo que ya trajo repercusiones.

Informante: Uh, sí. Pero no solo con nosotros, que ya estamos acostumbrados a su estilo. El tema es que, con lo que dijo, incluso podría haber ofendido a algunos de sus compañeros de bancada como Gabriel Abrile y Ana Vasquetto, que acompañaron el pliego de la higiene urbana en primera lectura.

P: ¿Por? ¿Qué dijo?

I: Habló de que los que se “arrodillaron” ante la empresa y que, con esto, se sabe “quienes defienden al contribuyente y quienes no”. Está en su derecho a decir lo que quiera pero con ese comentario también apuntó a parte de su propio bloque y, sobre todo, mostró una incoherencia grande. Hace dos años, él también era concejal y votó en favor de la prórroga de aquel entonces. Si quería, podría haber acompañado solo la prórroga en la votación en particular y rechazar el pliego. No solo eso. Si quisiéramos ahondar más, podríamos cuestionar que él formó parte de una gestión municipal que no llamó a licitación ni a concurso de precios en la contratación de la empresa de higiene urbana.



UCR alienta el fantasma de los despidos

El periodista recibía un llamado de su informante en el Concejo Deliberante.

Informante: ¿Vio el comunicado de Primero Río Cuarto? La concejala Antonella Nalli salió fuerte con el tema de los jardines maternales.

Periodista: No vi. ¿Qué dice?

I: A modo de pregunta, planteó qué pasa si “se cierra la puerta” de los jardines y piden informes por los contratos de docentes y auxiliares. En el bloque opositor dicen que hay mucha inquietud porque algunos contratos no estarían garantizados para 2026. La palabra “posible” ya hizo su trabajo.

P: Epa. Tema caliente. ¿En eso enfoca el pedido de informes?

I: En parte. Nalli pide cuatro cosas: conocer el estado de los contratos, los motivos de los cambios, las nuevas condiciones laborales y la cantidad real de jardines municipales. En la oposición quieren que el municipio ponga las cartas sobre la mesa y aprovechan para sugerir que se puede venir algo con el tema de los contratos…

P: ¿A qué se refiere?

I: Y…estamos en días de recortes y de motosierra. En todos lados se escucha que los municipios tienen que ajustar su planta de trabajadores. Me da la sensación de que están agitando el fantasma de los despidos en un momento sensible. Y esto de los jardines maternales alcanza para que corran versiones en el pasillo. No digo que no sea sincera la preocupación ni que están mintiendo, pero hacer estos planteos cuando cierra el año me huele a movida política.

P: Me suena a que eso diría alguien del Gobierno… que la oposición está buscando instalar esto para generar incertidumbre y que los palos vayan contra el Gobierno. Ya lo puedo escuchar…

I: Por eso, habrá que esperar a ver qué hace y qué responde el Ejecutivo. Es un tema sensible.