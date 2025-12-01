“Yo tengo otra forma de construir”
#MesaChica | Franco Mogetta, exsecretario de Transporte de la Nación
01 de diciembre de 2025
El ex secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, admitió que hasta unos días antes del cierre de lista de La Libertad Avanza para las elecciones de medio término, “estaba todo ok” para convertirse en candidato, aunque luego quedó afuera de la nómina que trazó directamente el diputado Gabriel Bornoroni. “Yo tengo otra forma de construir”, sostuvo en una charla con el streaming Mesa Chica del Diario Alfil. “Son formas de construir”, dijo sobre la lista eminentemente violeta que armó el jefe del bloque de Diputados libertarios en la cámara baja. “Ampliar las bases, escuchar otras voces, buscar gente con experiencia”, enumeró cuando se le preguntó cuál sería su forma de armar un proyecto político, en una elíptica crítica a Bornoroni, que descansó en gente sin experiencia en política y solo de origen libertario, con excepción de Laura Rodriguez Machado. “Fue por otro camino y le está yendo bien”, agregó Mogetta. Con la lista encabezada por Gonzalo Roca, La Libertad Avanza le ganó por 14 puntos al oficialismo provincial, ubicando a cinco diputados nacionales. En otro tramo, el exfuncionario nacional defendió la quita de subsidios nacionales al transporte y el esquema de tarjeta SUBE con que la Nación intentó reemplazar el soporte nacional al sistema, a través del subsidio a la demanda y no a las empresas.
