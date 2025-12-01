Reforma del Código Penal: desde Nación dieron detalles claves

Por Redacción Alfil

Este lunes se presentó el proyecto de reforma del Código Penal de la mano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además de ser detallado públicamente por los miembros de La Libertad Avanza (LLA), la normativa fue enviada al Congreso por la tarde.

En una última jugada estratégica como ministra de Seguridad, Bullrich anunció las nuevas reglas que quiere establecer junto al gobierno de Javier Milei. "El que las hace las paga", reafirmó la exdiputada, luego agregó que los delitos por corrupción tendrá penas gravísimas.

Otro de los delitos que el Gobierno buscará remodelar su pena será el de abuso de menores el cual, si se llegara a aprobar esta nueva normativa, pasará a ser imprescriptible. “El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, agregó Bullrich.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación también agregaron que, con esta nueva reforma, se elevarán los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados. A su vez, en caso de que den el aval desde el Congreso: los delitos involucrados al homicidio y al tráfico de drogas y de personas serán imprescriptibles.