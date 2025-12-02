Passerini transitó las obras de la Plaza Dante Alighieri

Por Redacción Alfil

El intendente, Daniel Passerini, recorrió este martes las obras de la Plaza Dante Alighieri junto al secretario de Participación Ciudadana y Juventud, Juan Domingo Viola. Dichas reformas se pueden llevar a cabo gracias al Presupuesto Participativo Barrial y la mano de obra realizada por el personal del Centro Operativo 9.

Al espacio verde de Barrio Nueva Italia se le están colocando juegos para las infancias, mesas y sillas de hormigón y se dispuso instalar una cancha de voley. Esto teniendo en cuenta que, el espacio mencionado, ya cuenta con canchas de fútbol y aro de básquet.

Para favorecer a lo verde, se le incorporaron plantines a todos los alrededores de la plaza y se está realizando el mantenimiento en el césped. Dentro de este mismo objetivo, la mano de obra implementará un sistema de riego automatizado para la plaza.

En cuanto a la seguridad, el sitio contará con un mantenimiento en las luminarias, reemplazando aquellas que no funcionan o que no contaban con luminaria led.