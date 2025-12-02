Passerini transitó las obras de la Plaza Dante Alighieri

Piguillem pide concientización sobre los efectos nocivos de la pirotecnia
El concejal radical llevó al Concejo Deliberante un proyecto para promover el fin del uso de artificios durante las fiestas, "son costumbres anticuadas", confirmó.
El intendente presenció como van progresando las remodelaciones del espacio verde de Nueva Italia, el mismo podrá contar con una renovada Plaza de las Infancias, mobiliario de hormigón y luminaria led.
Por Redacción Alfil
El intendente, Daniel Passerini, recorrió este martes las obras de la Plaza Dante Alighieri junto al secretario de Participación Ciudadana y Juventud, Juan Domingo Viola. Dichas reformas se pueden llevar a cabo gracias al Presupuesto Participativo Barrial y la mano de obra realizada por el personal del Centro Operativo 9.
Al espacio verde de Barrio Nueva Italia se le están colocando juegos para las infancias, mesas y sillas de hormigón y se dispuso instalar una cancha de voley. Esto teniendo en cuenta que, el espacio mencionado, ya cuenta con canchas de fútbol y aro de básquet.
Para favorecer a lo verde, se le incorporaron plantines a todos los alrededores de la plaza y se está realizando el mantenimiento en el césped. Dentro de este mismo objetivo, la mano de obra implementará un sistema de riego automatizado para la plaza.
En cuanto a la seguridad, el sitio contará con un mantenimiento en las luminarias, reemplazando aquellas que no funcionan o que no contaban con luminaria led.
El concejal radical compartió este jueves por redes que presentará una denuncia hacia miembros Ente Municipal de Fiscalización y Control, debido a problemas con una propiedad.
El reordenamiento del partido separaría las responsabilidades partidarias de la articulación entre territorio y gestión. En paralelo a los presidentes de seccional, se empoderaría a gestores. ¿Realidad o ultimátum?
El intendente recibió al bioquímico cordobés en el Palacio 6 de Julio, el mismo es conmemorado por su labor en la investigación de nuevas terapias contra el cáncer.
Tras su cirujía, el intendente se refirió al Presupuesto 2026 presentado por Llaryora: "es presupuesto en tiempo real, que interpreta el signo del momento que se vive en Argentina y que va en sintonía con lo que empezamos el año pasado", afirmó.
El intendente enviará al Concejo un Presupuesto con reducción en las alícuotas del principal tributo, Comercio e Industria, y un techo igual a la inflación para el Inmobiliario Urbano y Automotor. En línea con la Provincia, el Palacio 6 de Julio interpreta “el signo de los tiempos”.
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.
Fallo judicial a favor de Agost Carreño | Sobre los polideportivos | Casado festejó en Bella Vista | Jubilados abrirán el paraguas
Picat suena para presidir la Comisión de Agricultura en Diputados. Carrizo, para un lugar en el gabinete nacional. El jefe del bloque libertario administra los tiempos rumbo al 2027, posterga un inevitable conflicto con Juez mientras intenta desgranar a la UCR para desinflar a De Loredo.
El Frente Renovador quedó formalizado en Córdoba. Reunión con el dirigente nacional. Proyección local para el ´27.
Jornada de reuniones ayer en el Panal. Se aguardaba confirmación del ministerio para Siciliani. El rol de Calvo. Provincia y Capital. El pliego de Lezcano llega a la comisión que maneja el neodelasotismo.