Congreso: juraron los 127 diputados bajo la mirada de Milei

Por Redacción Alfil

Este miércoles se llevó a cabo el juramento de diputados en la Cámara Baja, los mismos asumirán formalmente el próximo domingo 10 de diciembre. La sesión contó con la presencia de 127 nuevos legisladores y fue presidida por Gerardo Cipollini, diputado con mayor edad del recinto.

Alrededor de las 13:20 comenzó la ceremonia en el Congreso, en la misma estuvo presente el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a su hermana y Secretaria General, Karina Milei. Luego, los mencionados fueron acompañados por Manuel Adorni y Diego Santilli.

Luego de las elecciones legislativas, el bloque de La Libertad Avanza coronó la nueva composición de la Cámara Baja tras convertirse en primera minoría. Mientras que, Unión por la Patria quedó en segundo lugar como minoría con la presencia de sus 93 diputados.

Por otro lado, Provincias Unidas se consagró como tercera fuerza sin la presencia de Schiaretti, el cual va a asumir el 10 a pesar de no haber asistido a la jura por estar bajo recuperación tras una operación cardiológica. El bloque mencionado se presentó con 18 legisladores sumado a un acuerdo con integrantes de la Coalición Cívica.

El interbloque de Provincias Unidas junto a Encuentro Federal y a la Coalición Cívica se llamará "Unidos", el bloque que integra el exgobernador cordobés pasará de tener 18 diputados a 22. Esto gracias a un acuerdo sellado entre Miguel Ángel Pichetto, Emilio Massot y referentes de la Coalición Cívica.

Los cordobeses que integrarán la Cámara Baja en el Congreso serán los siguientes:



La Libertad Avanza (LLA): Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado, Enrique Lluch, Celeste Ponce, Cecilia Ibáñez, Belén Avico y Luis Picat.

Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Juan Brügge.

Defendamos Córdoba: Natalia De la Sota.

Unión por la Patria: Gabriela Estévez.