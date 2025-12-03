Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Sentimientos encontrados

El periodista dialogaba con el dirigente peronista sobre los últimos anuncios del gobernador Martín Llaryora en torno a su gabinete y el plantel del oficialismo en el Legislativo provincial.

Periodista: Che, cuántas novedades vienen del Panal. (Juan Manuel) Llamosas se va a la Unicameral, Miguel Siciliano será nuevo ministro, (Sergio) Busso absorbe una cartera…

Dirigente: ¡Pare un poco! Que hiperventilo.

P: ¿Por?

D: Me agarra ansiedad con tanto cambio. Siento que eso de alguna manera va a repercutir acá.

P: ¿Qué cosa?

D: Cambios arriba, cambios abajo…

P: ¡Ah! Pero, ¿cambiecitos o cirugía mayor?

D: Hay varias versiones. No puedo asegurarle nada, así que esperaré para decirle algo más concreto. Pero no me sorprendería que haya un nuevo jefe…

Concejo “amish”

En la jornada de ayer, la periodista recibía un mensaje del informante radical.

Informante radical: Le cuento que hace por lo menos dos días que no hay conexión a internet en el Concejo. Esperemos se resuelva antes de la sesión que se transmite en vivo.

Periodista: Uh, debe ser un bajón. Servicio esencial en estos días.

I R: El Concejo está en modo “amish” (risas). Incluso escuché cargadas en los pasillos sobre que quizás hubo un atraso en el pago o algo así y nos cortaron. Pero bueno, vaya uno a saber. Hasta hace unas horas, no había mucha respuesta.

P: No creo que pasen tanto tiempo sin el servicio.

I R: Dicen que es una falla técnica. Si es así, me parece que la empresa ya debiera haber hecho todo lo posible para solucionarlo. Es el Concejo Deliberante, che.

P: De paso, tira el reclamo a la empresa…

I R: A quien corresponda. A veces uno necesita simplemente hacer un descargo. Y déjeme decirle la última: esto nos deja bastante lejos del Municipio 2.0 al que algunos dicen aspirar. Listo, ya me descargué. A seguir como amish por un rato (risas).