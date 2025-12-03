Gabriela YalangozianProvincial03 de diciembre de 2025
Tras aprobar en primera lectura el Presupuesto en la Unicameral, el legislador de Hacemos Unidos pedirá licencia a su banca este miércoles para asumir frente al nuevo Ministerio que le encomendó Llaryora. Niega que su candidatura a diputado haya sido testimonial y, por ahora, no habla de aspiraciones a suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio.
Redacción AlfilEnroque Corto03 de diciembre de 2025
Del lado democrático de la historia | ¿Calma chicha? | Condenaron a la cúpula de Luz y Fuerza | En el Arzobispado están muy inquietos con el juego online
Julieta FernandezRío Cuarto03 de diciembre de 2025
Tal como lo había anticipado Alfil, el ex intendente de Río Cuarto será presidente provisional de la Legislatura y asumirá un rol más protagónico en la estructura provincial. Las expectativas de intendentes por contar con una línea “más directa” con el Panal y el escepticismo de dirigentes opositores.
Bettina MarengoProvincial03 de diciembre de 2025
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
Felipe OsmanMunicipal03 de diciembre de 2025
La gestión se entusiasma con la idea de cruzar el ecuador del mandato en un estado de relativa paz, cerrando dos obras importantes -Maipú y Sagrada Familia-, disminuyendo el compromiso de las cuentas municipales con el Transporte y, sobre todo, habiendo contenido los rumores de “intervención”.