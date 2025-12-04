Valdés se consolida para presidir la UCR Nacional. ¿Y Provincias Unidas?

Con socios, Provincias Unidas debuta con 22 diputados
El espacio de los gobernadores perdió jugadores, pero sumó aliados. Se disputa la tercera fuerza con el interbloque PRO + UCR. La diputada de “los patitos”, ex libertaria, adentro.
El correntino ordena el partido mientras se encienden las alertas en la sociedad con los gobernadores y el futuro de Provincias Unidas.Provincial04 de diciembre de 2025Carolina Biedermann
Por Carolina Biedermann
Gustavo Valdés se encamina para asumir la presidencia de la Unión Cívica Radical Nacional y ya empezó a mostrar sus primeras señales de movimiento en Diputados: su representante en la Cámara Baja abandonó Provincias Unidas para pasarse al bloque radical, a modo de gesto inaugural del reordenamiento que viene.
El plenario para renovar las autoridades del Comité Nacional está agendado para el 12 de diciembre, una vez que hayan asumido los nuevos legisladores en el Congreso y se definan los bloques en Diputados. Según trascendió, Alfredo Cornejo se bajó de la contienda, y Valdés, que dejará la silla de la gobernación de Corrientes el 10 de este mes, se alista para hacerse cargo del partido en el que prácticamente nadie quiere tomar. Todo indica, a esta altura,que llega con vía despejada.
La reunión será pasado el mediodía, en la sede de la UCR sobre Alsina 1786, en Capital Federal. En el entorno nacional confirman la llegada de Valdés en voz baja y con prudencia, atentos a posibles operaciones que puedan entorpecer la transición. También remarcan que son pocos los anotados para ocupar la silla de Martín Lousteau, quien terminó su mandato como senador y juró este miércoles como diputado.
Este mismo miércoles se vivieron tensiones tras conocerse que el diputado electo por Corrientes, Diógenes González, juró por el bloque de la UCR y se bajó del schiarettismo de Provincias Unidas, sobre la jornada. El movimiento fue acompañado por José Garrido, de Santa Cruz, hombre de Claudio Vidal, quien también se bajó de PU, y se mantendrá como bloque unipersonal.
La llegada de Valdés a la presidencia radical abre interrogantes sobre la continuidad del armado con Provincias Unidas. En principio, podría sostenerse bajo el paraguas de su hermano, el nuevo gobernador electo, Juan Pablo Valdés. Pero institucionalmente, la alianza de un presidente del Comité Nacional con un espacio donde convive el peronismo genera ruidos inevitables y revive los fantasmas de Lousteau.
Provincias Unidas nació este año como una sociedad de seis gobernadores del interior, decididos a construir una tercera vía para romper la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Su bloque en Diputados aspira a consolidarse y ganar visibilidad con vistas a 2027, pero las bajas en el arranque lo hicieron arrancar con ruidos internos.
Finalmente, el espacio de Gobernadores Unidos quedó integrado por 18 miembros: Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Jorge Ávila, Sergio Capozzi, Lourdes Arrieta, Mariela Coletta, Pablo Farías, Pablo Juliano, Martín Lousteau, María Inés Zigarán, José Núñez, Esteban Paulón, Jorge Rizzotti y Gisela Scaglia.
Retomando la comidilla radical, si la asunción de Valdés en el Comité Nacional se concreta, deberá enfrentar el desafío de reconstruir un partido atravesado por una crisis profunda. La gestión de Lousteau, líder del espacio Evolución, es señalada por los propios correligionarios como una de las peores de la historia, tanto por su desempeño interno como por los vínculos con el kirchnerismo sobre los que se lo apunta.
La defensa del bloque radical en Diputados será otro de los puntos críticos. En los últimos dos años, entre la asunción de Javier Milei y hoy, la bancada se fraccionó en cuatro partes. Rodrigo de Loredo no logró contener la diáspora, aunque también se le reconoce que la irrupción de Milei fue el factor externo que influyó fuertemente y que aceleró la dispersión de un partido que no consiguió fijar una posición y terminó polarizado por la famosa “avenida del medio”.
Con la incorporación de González al bloque radical, la UCR suma diez diputados. Sin embargo, más allá del refuerzo, el partido centenario inicia este período legislativo con la bancada más reducida desde el regreso de la democracia y, por primera vez desde entonces, sin representación cordobesa.
