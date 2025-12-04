Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto04 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Se aprobarán las modificaciones en el transporte

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre el tratamiento en primera lectura de las modificaciones que se implementarán en el sistema de transporte urbano. 

Informante: Mañana (por hoy) se aprueba la adenda con los cambios en el transporte. Y me parece que, en general, va a haber acompañamiento. Al menos en la primera lectura. 

Periodista: Tiene sentido. La oposición planteó mucho este tema en campaña. 

I: Y también durante los primeros meses del nuevo período. El nazarismo había presentado un proyecto pidiendo que se regresara al sistema anterior y algunos planteos en relación a la mejora de los recorridos. 

P: En general, parece que hay voluntad en la mayoría. En Primero Río Cuarto también.

I: Igual, no tenga dudas de que puede haber intervenciones interesantes en la sesión. Porque piensan que esta medida, aunque bien recibida, es producto de no haber escuchado a los concejales opositores de aquel entonces o a la gente que habló en la audiencia pública hace unos cuatro años. Algunos detallitos interesantes: se habla de que algunas líneas podrían volver a identificarse con números en lugar de letras.

P: Qué nostalgia. 

 

Redimido

Después de un acto en la Municipalidad donde se reconoció a Estudiantes de Río Cuarto tras su histórico ascenso, el periodista dialogaba con un informante.

Periodista: Tengo una duda…

Informante: ¿Cuál?

P: ¿Qué generó la presencia de Alicio Dagatti en el Salón Blanco por el reconocimiento al ascenso de Estudiantes?

I: Todo normal. Sentado al lado del intendente (Guillermo De Rivas), que lo felicitó con mucho cariño. Sé que hubo varias charlas respecto al efecto que podría tener ese tema. No es sencillo sacarse una foto con alguien que hace dos meses estuvo preso y que irá a juicio en una causa pesada.

P: Claro. Complejo, pero inocente hasta que la Justicia diga lo contrario, ¿no?

I: Siempre. Aparte, Alicio es un actor importante de la política, siempre del lado peronista. Prestó las instalaciones para los actos políticos en campaña, influyó en el armado de listas y hasta se habló de un futuro como intendente.

P: ¿Dio declaraciones?

I: Sí. Lo vi un poco golpeado a Dagatti cuando en conferencia de prensa le recordaron sobre los días en los que estuvo preso. Dijo algo así con que lo que pasó es solo comparable con estar al borde de la muerte y dio a entender que irá hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre. Ya será el momento de que hable la Justicia, pero yo creo que este logro deportivo redimió al empresario en un año difícil. Es la única forma en la que puedo explicar lo que se vio en estos días. 





