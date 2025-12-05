Cosquín inauguró su nuevo CAP y consolida la seguridad como política pública central

Cosquín. En un edificio completamente restaurado y puesto en valor, la Municipalidad de Cosquín inauguró ayer el nuevo Centro de Atención Primaria de la Policía (CAP), un hito que marca el fortalecimiento de la seguridad como política pública estratégica en la ciudad. El acto contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, y reflejó un trabajo coordinado entre la fuerza policial y el gobierno local, una alianza que desde el inicio de la gestión de Raúl Cardinali se viene profundizando.

La inauguración del CAP se inscribe dentro de un plan integral de seguridad que la actual gestión municipal viene impulsando desde diciembre. Como parte de este esquema, Cosquín puso en funcionamiento la nueva Central de Monitoreo, equipada con tecnología de última generación y operada por personal capacitado. Desde allí, se realiza un seguimiento permanente de los puntos neurálgicos de la ciudad.

A este avance se suma la flamante Guardia Urbana Municipal, creada para reforzar la presencia en territorio y colaborar con la prevención del delito. Su implementación fue acompañada por la instalación progresiva de cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias en zonas estratégicas, cubriendo accesos, barrios y espacios públicos que históricamente demandaban mayor control.

En paralelo, la coordinación entre Policía y Municipio permitió abrir casillas de seguridad en dos sectores clave: San José Obrero y Villa Parque San Jorge, barrios que venían reclamando mayor presencia del Estado ante hechos de inseguridad registrados en los últimos años. Estos puestos funcionan como base de patrullaje y como punto de contacto directo para los vecinos.

Desde la Municipalidad destacan que la restauración del CAP no solo recupera un espacio que estaba en condiciones precarias, sino que también ordena y moderniza la infraestructura de seguridad local. “La seguridad es un derecho de los vecinos y una responsabilidad del Estado. Este CAP es parte del nuevo Cosquín que estamos construyendo”, afirmó Cardinali durante su discurso.

La articulación entre fuerzas provinciales y el municipio aparece como uno de los ejes más valorados por los vecinos, que observan una presencia más activa y coordinada en el territorio. Con este conjunto de medidas, Cosquín busca consolidar un modelo de ciudad donde la prevención, la tecnología y el trabajo conjunto se conviertan en pilares de una política de seguridad sostenida y cercana a la comunidad.