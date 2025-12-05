Enroque corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“La suba que nadie quiere pedir”

El periodista dialogaba con su informante en el Concejo Deliberante.

Periodistas: Che, temporada de pedidos de aumento. ¿Ahora los taxistas?

Informante: Más o menos. Lo curioso es que esta vez no son todos. Hay un grupo de choferes que salió a decir: “Ni se les ocurra”.

P: Pero, si no cierran los números…

I: Claro, pero el problema más grave es que no hay viajes. Hacen uno por hora. Y ahí está la dicotomía, porque si suben también espantan al pasajero que quiere ahorrarse unos pesos. Hay quienes piden que la tarifa aumente entre el 10 y el 15%, pero para otros taxistas eso es suicida.

P: O sea, prefieren aguantar antes que clavar un precio que deje a los pasajeros a pie.

I: Exacto. Y no es solo la economía: las apps les están comiendo terreno. Trabajan muy por debajo de la tarifa oficial y hacen imposible competir. Nada les termina cerrando y la fórmula no cierra por ningún lado. La crisis es un combo. Pedir aumento ahora sería ponerle más peso al muerto.

La imposibilidad de controlar

El informante se acercaba a la periodista para comentarle sobre una preocupación en barrio San Eduardo, a partir de la clausura preventiva de todos los polideportivos sociales de la provincia (cinco de ellos se encuentran en Río Cuarto). En diálogo con LV16, el vecinalista Guillermo Bildoza se refirió a las dificultades para impedir el ingreso por parte de los niños y jóvenes que utilizan el espacio.

Informante: Qué tema el de los polideportivos. Lo escuché a Bildoza comentar que, más que la faja de seguridad, no hay otra medida que impida el ingreso de los chicos. Igual, supongo que es cuestión de que todos tomemos conciencia de la importancia de no utilizar el espacio hasta que se demuestre que es seguro.

Periodista: El otro día charlaba con alguien sobre eso. Y había dudas de cuánto tiempo podría durar esta clausura.

I: Justamente, la preocupación de Bildoza es porque el polideportivo del San Eduardo es de los primeros que se hicieron acá y ya hace un par de años hubo una voladura del techo. Dijo que esa vez fue una “desgracia con suerte” porque no hubo heridos, pero fue complicado. Ocurrió durante una tormenta muy fuerte.

P: Más allá del deporte, entiendo que hay otras actividades también que se pueden haber visto afectadas.

I: En general, en algunos de esos polis también se da la merienda a los chicos y son lugares importantes de contención. Pero la seguridad es lo primero. Hay que esperar a ver qué ocurre. En ese poli en particular ya saben que hace un tiempo ocurrió y están cortando clavos para que no vuelva a ocurrir. Y obvio, es clave que todos los vecinos puedan entenderlo para cuidarnos entre todos.