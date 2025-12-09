Mesa Chica | Oscar Agost Carreño: Pichetto no es machirulo

Todavía diputado nacional, a punto de tomar la banca en la Legislatura provincial ganó en 2023 y licenció para ir a la cámara baja, Oscar Agost Carreño, presidente del PRO Córdoba, estuvo en Mesa Chica, el streaming del diario Alfil, donde negó que en la reunión del PRO nacional que hace quince días se realizó en Buenos Aires, se haya designado a la concejala Soher El Zucaría como interventora del partido a nivel provincial. Enfrentado a Mauricio Macri, presidente del PRO nacional, Agost Carreño manifestó que es importante mantener la identidad del espacio amarillo por respeto a los votantes y los intendentes, jefes comunales y concejales del espacio que llegaron a sus cargos con esa denominación.

Con respecto al espacio del centro en Diputados, el dirigente quedó del lado del diputado Miguel Angel Pichetto, quien no se incorporó a Provincias Unidas junto a los representantes de los gobernadores, sino que quedó como interbloque aliado. Según Agost Carreño, no hay proyecto nacional de Provincias Unidas si éste lo representan en el Parlamento gobernadores (como Martin Llaryora, Maximiliano Pullaro o Ignacio Torres) cuyo principal objetivo es la reelección en sus provincias. Al respecto, y sobre la negativa de Pichetto de quedar bajo la presidencia de Gisela Scaglia, la ex vice de Pullaro que fue elegida presidenta del bloque de Provincias Unidas, aseguró que el rionegrino “no es machirulo” sino que se siente más cómodo en su espacio de Encuentro Federal. En otro tramo, se posicionó en un lugar amigable para con el oficialismo provincial pero sin estar dentro o asimilado al Panal.