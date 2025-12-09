Mesa Chica | Oscar Agost Carreño: Pichetto no es machirulo

“Yo tengo otra forma de construir”
#MesaChica | Franco Mogetta, exsecretario de Transporte de la Nación
Todavía diputado nacional, a punto de tomar la banca en la Legislatura provincial ganó en 2023 y licenció para ir a la cámara baja, Oscar Agost Carreño, presidente del PRO Córdoba, estuvo en Mesa Chica, el streaming del diario Alfil, donde negó que en la reunión del PRO nacional que hace quince días se realizó en Buenos Aires, se haya designado a la concejala Soher El Zucaría como interventora del partido a nivel provincial. Enfrentado a Mauricio Macri, presidente del PRO nacional, Agost Carreño manifestó que es importante mantener la identidad del espacio amarillo por respeto a los votantes y los intendentes, jefes comunales y concejales del espacio que llegaron a sus cargos con esa denominación.
Con respecto al espacio del centro en Diputados, el dirigente quedó del lado del diputado Miguel Angel Pichetto, quien no se incorporó a Provincias Unidas junto a los representantes de los gobernadores, sino que quedó como interbloque aliado. Según Agost Carreño, no hay proyecto nacional de Provincias Unidas si éste lo representan en el Parlamento gobernadores (como Martin Llaryora, Maximiliano Pullaro o Ignacio Torres) cuyo principal objetivo es la reelección en sus provincias. Al respecto, y sobre la negativa de Pichetto de quedar bajo la presidencia de Gisela Scaglia, la ex vice de Pullaro que fue elegida presidenta del bloque de Provincias Unidas, aseguró que el rionegrino “no es machirulo” sino que se siente más cómodo en su espacio de Encuentro Federal. En otro tramo, se posicionó en un lugar amigable para con el oficialismo provincial pero sin estar dentro o asimilado al Panal.
#MesaChica | Franco Mogetta, exsecretario de Transporte de la Nación
La exconcejala y dirigente del peronismo habló sobre las Legislativas y apuntó a la candidata de Defendamos Córdoba. “Creo que lo de ella es un capricho personal”, dijo.
El diputado de Unión por la Patria y candidato a renovar su banca embistió contra la hija del exgobernador y postulante de Defendamos Córdoba. “Quisiera saber por quién elige entre los jubilados y el campo”, dijo el kirchnerista.
Fernando Rambaldi, el intendente de La Calera fue el invitado al streaming de Alfil. Qué dijo de los Rufeil, cómo es la relación con la Provincia y por qué apuntó a Facundo Torres.
Así el legislador provincial del oficialismo, Abraham Galo, definió la contienda de cara al 26 de octubre en Córdoba. También estuvo invitada la candidata a diputada del Nuevo MAS, Julia Di Santi.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
“La suba que nadie pedir” | La imposibilidad de controlar
El legislador provincial de Juntos por el Cambio reavivó el debate sobre la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba al respaldar un proyecto que permitiría elevar hasta 4% las alícuotas de aportes personales, en medio del rechazo de gremios estatales que advierten impacto salarial y vulneración de derechos previsionales.
Siciliano toma el mando de una cartera creada ad hoc para su posicionamiento en capital. Un Frankenstein gubernamental -se duelen sus colegas- ensamblado con el corazón de cada ministerio, que deberá trabajar para que otro oficie las buenas nuevas. En el PJ capital sospechan. En la Municipalidad se preparan.