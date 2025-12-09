Enroque corto

Todos al MAC

Mucha tela para cortar en el acto de premiación del MAC (Mercado de Arte Contemporáneo) que se desarrolló este fin de semana en el Centro de Convenciones Córdoba.Informante: Nadie se lo quiso perder. Estuvieron la vicegobernadora Mirian Prunotto, el intendente Daniel Passerini, el secretario de Fortalecimiento Vecinal Héctor Pichi Campana, el secretario de Gobierno de la Muni, Rodrigo Fernández, el titular de la Agencia Cultura, Raul Sansica, la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, Soledad Ferrero. Y muchos otros.

Alfil: Es un lugar muy lindo para lucirse, nadie se lo va a perder.

Informante: ¿El dato? Luego de que la parte oficial terminó, se lo vio a Pichi Campana recorriendo tranquilo la muestra, como un vecino más.

Alfil: No solo de básquet y de centros vecinales vive el hombre...

La Shakimanía que contenta al Panal

Desde el “ministerio de las buenas noticias”, el presidente de Córdoba Turismo, Darío Capitani, adelantó el impacto turístico que ya genera la presencia de la cantante colombiana en la ciudad Capital.

Informante: Estos deben ser los únicos números que le gusta al Panal.

Periodista: (risas) Cuente.

I: El próximo fin de semana Shakira dará dos shows en el Kempes y se esperan unos 120 mil turistas. Ya lo definen como el espectáculo artístico de mayor impacto económico en la historia de Córdoba.

P.: Guau.

I.: Capitani dijo que la hotelería de Capital está al 100 por ciento de las reservas y que eso impactará en ciudades de Sierras Chicas, Carlos Paz, Alta Gracia, etc.

LLA-PJ, con cruces en las inferiores

El informante peronista llamó contento al periodista, para contarle cómo fue el desenlace del cruce tuitero que animó el fin de semana de libertarios y peronistas.

Informante Peronista: Amigo, ya sé que está de franco, pero… ¿estuvo siguiendo el cruce entre la juventud de LLA y la juventud peronista?

Periodista: La verdad, no sé de qué habla… vi que Bornoroni hizo una reunión de la Juventud en un boliche de Nueva Córdoba… ¿algo que ver con eso?

I.P.: Más o menos… En esa reunión faltó Ger Benitez, el influencer libertario que más mueve en Córdoba. No fue porque pasó los últimos días envuelto en una polémica tuitera, con gente que le reclamaba no devolver dinero que le habían transferido por error, y que tenía por objeto pagar un tratamiento oncológico.

P.: Qué cosas raras pasan en Twitter…

I.P.: Pero la parte divertida es que el reclamo de una cuenta random expuso al libertario al fuego de propios y ajenos. Desde la Agencia Córdoba Joven, un vocal, Nahuel Escobar, salió a tratarlo de “garca”, y desde La Libertad Primero, el presidente de la juventud que apoya a Verónica Sikora, Giovanni Vega, también le recriminó la actitud.

P.: ¿Y cómo terminó la historia?

I.P.: Benítez devolvió el dinero. Y la cuenta que le reclamaba la deuda aclaró que aunque “demoró en llegar”, finalmente Benítez recibió el extracto bancario y devolvió el dinero, dando a entender que la demora estuvo más atada a un problema burocrático del banco que a una actitud desleal de Benitez…

P.: No sé con qué banco se moverá esta gente… pero yo desde la aplicación nomás chequeo esas cosas…

I.P.: Ja, ja… usted fíjese, yo le cuento lo que pasó en las redes…

Piden préstamo para pagar los aguinaldos

Un concejal alineado a la gestión municipal de Capilla del Monte que administra Fabrizio Díaz (Hacemos Unidos por Córdoba) se comunicó con la redacción para informar la aprobación de un pedido de crédito para el pago de aguinaldos de los empleados municipales.

Informante: Ojalá no hubiera que tener que sacar plata de un crédito para pagar el SAC de los empleados, pero lamentablemente no nos quedó otra.

Periodista: No es la primera vez que ocurre esto ¿no? ¿De cuánto es el crédito?

I: No, es cierto. Capilla tiene un exceso de municipales de categorías 24. Son empleados con costos muy altos y de planta permanente. Esperamos que salgan algunas jubilaciones el año que viene, y eso permita que la masa salarial disminuya un poco. El crédito es de 70 millones de pesos.

P: ¿Está muy complicado el municipio?

I: Y mire, se pidió declarar la continuidad de la emergencia económica. El combo es la disminución en las transferencias de la Coparticipación Federal y Provincial, sumado a la caída de la recaudación , porque hay mucho incumplimiento y morosidad. Eso hace que la situación financiera sea compleja.

Picat, el interlocutor elegido por los libertarios



El radical con peluca pica en punta como interlocutor con los libertarios, asímismo Picat elige no confrontar con el deloredismo

—Periodista: ¿es cierto que los libertarios ya tienen radical de cabecera en Córdoba?

—Informante: Más que cierto. Luis Picat es el elegido, pero este no quiere hacer ola con el radicalismo local

—Periodista: pero los libertarios, por el momento, dicen que con De Loredo no.

—Informante: Y… fijate el tuit que tiró alineándose con la Casa Rosada: “Vamos a ir a fondo con la reforma laboral. Esa previsibilidad que logramos con la macroeconomía, también la vamos a lograr en el mercado laboral”.

—Periodista: Eso, para la mesa chica de Milei, es música. ¿Puente entre libertarios y radicales o salto individual?

—Informante: En este momento, para LLA, es su radical. Para el radicalismo… veremos.