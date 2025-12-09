Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Asamblea en el SUOEM

La periodista dialogaba con el informante tras el fin de semana largo.

Informante: Antes que se me olvide, mañana (por hoy) hay asamblea de los municipales. No es por tema paritaria ni nada de eso, sino que va en línea con el reclamo que están planteando los gremios a nivel provincial. En Capital está caldeada la cosa. Acá todavía creo que no. Pero hay que esperar a ver qué se define en la asamblea.

Periodista: “Llaryora nos quiere sacar otro 4% más de nuestro salario” dice el comunicado y habla de un golpe directo al bolsillo. “No vamos a aceptar medidas que recorten salarios, afecten derechos previsionales o sigan cargando el ajuste sobre quienes ya sostenemos el sistema”. Yo creo que sí está caldeado.

I: No es poco el malestar y no se trata solo de una asamblea con los trabajadores locales. También se van a sumar por videollamada otras regionales. Entre ellas, la de General Deheza. Ahí sí fue un año heavy con fuertes tirones entre el SUOEM Río Cuarto y la gestión de Eduardo Pizzi. Pero acá, con la Muni, la verdad que no se vieron muchos chispazos. De hecho, fue un año de buen diálogo. No sé si este reclamo a la Provincia pueda llegar a tensionar las cosas con el derrivismo…

P: Yo creo que no. Aunque antes de fin de año puede pasar de todo en esta ciudad.

I: Siempre.



“Corsa base”

El periodista dialogaba con un dirigente del peronismo acerca de lo que se vivió con la llegada de los F-16 a Río Cuarto.

Periodista: Che, ¿anduvo en los festejos por la llegada de los F-16?

Informante: No, pero desde afuera parecía más un parque temático que un acto militar. ¿No vio como estaba el presidente (Javier Milei)? Él y todo su gabinete sacándose foto en el avión como si fuera un juego. Ahora, en la juntada de vecinos y gente que vino de otras provincias para ver esto…

P: ¿Qué hay con eso?

I: Solo voy a decir que, para los descreídos, solo basta con ver esas reacciones para entender por qué hay tanto apoyo para este presidente. Escuché a una señora emocionada hasta las lágrimas decir que estaba feliz porque esto le hacía acordar a Malvinas. Así estamos…

P: Bueno. Era de esperarse.

I: Sí, pero el tema de los aviones es que meten ruido y son espectaculares, pero nadie está hablando de la verdad. Mirá… te voy a decir algo que nadie quiere decir en voz alta: estos F-16 que compramos, comparados con los F-35 que tienen los países centrales, son un Corsa base.

P: ¿Cómo un Corsa base?

I: Sí, sí: sin cierre centralizado, sin levantacristales. Pero bueno… la mística te la inflan igual. Jajaja. Acá los muchachos estaban a los saltos como si aterrizara el Halcón Milenario.

P: ¿Y la política? ¿Cómo cayó todo eso?

I: Y… mientras Milei hacía el show en el hangar, allá afuera tenías el “fan fest” para los que no entraron. Pantalla gigante, parlantes, banderitas… parecía el fanzone del Mundial, pero sin Messi.

P: Me dijeron que al intendente Lucchesi no lo invitaron…

I: ¡Ni lo dejaron acercarse! Pero él ya anda diciendo que Las Higueras es la capital nacional de los aviones… y ni siquiera lo habilitaron para asomarse al costado del ala. Quedó como el organizador de la fiesta al que no lo invitan al brindis.

P: Imagino que fue duro para él y los demás intendentes que esperaban acercarse.

I: Pero ojo, eh. Todos se sacaron fotos igual. Acá la consigna es simple: si vuela y hace ruido, suma. Aunque sea el Corsa base de la OTAN.

Pirotecnia ¿cero?

El mensaje de un informante alertaba al periodista sobre una situación que se hizo pública durante el fin de semana.

Informante: Tengo para contarle algo que me pasaron y está metiendo ruido en las redes. Tiene que ver con la pirotecnia…

Periodista: ¡Ah! Justo, metiendo ruido (risas).

I: No lo había pensado, pero sí. Resulta que en Facebook y otras redes sociales empezaron a verse mensajes de gente que se quejaba por los ruidos que hubo durante el fin de semana. Dicen que en el show de Que Lokura en el Jockey y otros eventos más, se escuchó mucho cohete y fuego artificial. Eso hizo que las organizaciones proteccionistas salieran a hablar del daño que hace a los perros y sobre lo poco que se cumple con la ordenanza de pirotecnia cero.

P: Justo esta semana salieron a hablar de los controles e instaron a que la gente denuncie si venden en algún lugar.

I: Bueno, se ve que tienen selectivo el tema. El otro día, por los festejos de Estudiantes, también se les escapó alguna que otra bomba de estruendo. Yo creo que van a tener que empezar a volar multas, porque si no van a tener otra clase de ruido en frente de la Municipalidad. Hay gente que ya está planeando manifestarse por el tema, alguna que incluso formó parte de las gestiones peronistas y ahora le está tirando al intendente De Rivas.



Halagos libertarios al Gallego

La periodista recibía un mensaje del militante peronista a partir de las declaraciones del concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini al stream Tablero Abierto (producción de Alfil). El edil se refirió a su paso por distintas áreas de la administración pública (dentro del ámbito financiero) y destacó su experiencia como director de Rentas de la Provincia durante el gobierno de José Manuel de la Sota.

Militante peronista: ¿Quién lo diría? Yo pensaba que Mario podía estar más cerca del concejal juecista (Pablo Benítez) pero ¿y si termina estando más cerca de Franco Miranda? Porque ambos hablan maravillas de José Manuel.

Periodista: Suponíamos que esas declaraciones podían generar eso.

M P: Me esperaba un comentario positivo porque por algo fue funcionario en ese gobierno. Pero no imaginé esos halagos al Gallego. Que tuvo una muy buena experiencia y que recibió total apoyo del ex gobernador. Pero sobre todo, valoró lo que fue aquella rebaja de impuestos del 30% y la reducción de la estructura del Estado, el achique de la Legislatura…

P: Y la remató diciendo que De la Sota se llevaría bien con (Javier) Milei.

M P: Eso fue tremendo. Cuando dijo que en el aspecto impositivo y el achique del Estado, seguramente estarían cerca. Creo que a la diputada (Natalia de la Sota) no le caerían para nada bien estas declaraciones. Si las decía en campaña, capaz generaba más revuelo.

P: Bueno, algo dijo sobre eso. Que prefirió enfocarse en su actividad legislativa en el Concejo y no participar activamente de la campaña legislativa. Más allá de que destacó el buen resultado que tuvo el Partido Libertario en Córdoba.

M P: Hablando de eso, también lo noté muy cauto a la hora de hablar de la gente de LLA, ¿no?. A diferencia de (Agustín) Spaccessi, que es muy crítico de la conducción del partido en la provincia y sobre todo de (Gabriel) Bornoroni.