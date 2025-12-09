Consejo de Mayo: Adorni dio detalles sobre los proyectos a tratar

El Jefe de Gabinete adelantó el informe final que se le enviará al Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias, serán 8 proyectos de ley.

Nacional09 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
manuel-adorni-hablo-las-nuevas-medidas-del-gobierno-y-la-relacion-milei-macri-las-elecciones-foto-presidencia

Por Redacción Alfil

Este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expresó a través de sus redes que el Consejo de Mayo logró consensuar 8 de las 10 propuestas que se convertirán en proyectos de ley. Estas se tratarán en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, las mismas se llevarán a cabo desde el 10 hasta el 30 de diciembre.

La última vez que el órgano de consulta formado por el presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió para debatir las propuestas, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, decidió no estar presente. Ya que el mismo no estaba de acuerdo con el proyecto de reforma laboral impulsado por la Nación.

 "Se trataron 8 ya que la coparticipación requiere la presencia de todos los gobernadores y por una cuestión de metodología no fue posible, y la reforma previsional requiere previamente la modernización laboral, si no no es sostenible. Esos dos puntos quedaron afuera”, explicó el exvocero.

Las propuestas evaluadas fueron las siguientes: la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización educativa y laboral, una reforma tributaria, la explotación de recursos naturales, la reforma previsional y la apertura al comercio internacional

La mesa del Salón de los Escudos del Ministerio del Interior estuvo compuesta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional radical, Carolina Losada; el diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo; el presidente de la UIA, Martín Rappallini; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Otra de las explicaciones que dió Adorni fue que, la información exacta de cada proyecto se podrá ver a última hora de este martes en argentina.gob.ar, y que el propio Consejo al momento de plasmar las propuestas en un proyecto de ley toma un rol "consultivo, no vinculante"

