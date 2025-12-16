Buen cine y diez años de poesía

Por Gabriel Abalos

Cita con películas recomendadas

La sala del Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) reúne un poderoso programa para este martes, en funciones desde las 17. En ese horario, con repetición a las 22.30, presenta un filme que congrega gran expectativa cinéfila, una producción iraní que resultó ganadora de la Palma de Oro en Cannes y fue seleccionada como precandidata al Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera. Fue solo un accidente (Irán, Francia, Luxemburgo, 2025) de Jafar Panahi relata una historia de venganza y dudas, que incluye un secuestro y el objetivo de eliminar a la víctima. Definida como “un thriller atrapante de principio a fin, cargado de dilemas morales y una refinada ironía”.

A las 19 se proyecta Karla (Alemania, 2025) dirigido por Christina Tournatzés. Ambientada en Munich en 1962, cuenta la tremenda historia de una joven que a los doce años y tras sufrir abusos por su padre, encuentra el coraje para huir de su casa y su familia, y presentar una denuncia, en una época donde esa problemática solo despertaba negación y silencio. Karla deposita su esperanza en el juez Lamy, quien decide escucharla y acompañar su búsqueda de justicia.

Un tercer título en la tarde va a las 21: Lo deseado (Argentina, 2025) dirigida por Darío Mascambroni, con Eva Bianco, Liz Correa. Tras años de distancia con su hija Ema, Agustín la invita a pasar unos días en unas cabañas perdidas en las Sierras de Comechingones. Allí conocerán a Elda, una mujer solitaria que ansía cambiar su vida. Las problemáticas de estos personajes encontrarán una grieta para que ocurra una cierta transformación mediante el poder de un amuleto aborigen. Rodada en las sierras cordobesas, expresa el propio deseo del realizador de que “el espectador se reconozca en la fragilidad de los personajes y comparta, junto a ellos, la ilusión de una segunda oportunidad”.

Entrada general $5000, jubilados y estudiantes $3500 disponibles en boletería.

Un fin de año con clásicos del cine

El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) transcurre su última semana de actividad del año, presentando hasta el próximo domingo una docena de películas que integran la Feria de clásicos Amando bajo la lluvia, otras tantas formas de contar historias de amor. A las 15.30 se proyecta Muñequita de lujo (EE.UU., 1961) dirigida por Blake Edwards, con Audrey Hepburn, George Peppard. El título original del filme remite a una novela de Truman Capote publicada en 1958: Desayuno en Tiffany, donde el escritor recuerda sus años de arribo a Nueva York y su amistad con una joven vecina prostituta. Se sabe que Capote odió la película. Ambos personajes se esfuerzan por superar pasados dolorosos, intentando aproximarse al glamour como a una droga.

A las 18 se proyecta Match Point (EE.UU., 2005), dirigida por el genial Woody Allen. Actúan Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson. Un ambicioso profesor de tenis se esfuerza por ascender socialmente y consigue enamorar a la hermana de un amigo de clase acomodada y casarse con ella. Pero en realidad ama a otra mujer, lo que conducirá a un giro trágico. Usando una metáfora tenística, el director acude a la suerte para cerrar la historia.

Una comedia de enredos se hace cargo de la función de las 20.30, Cuatro bodas y un funeral, filme muy británico y no menos taquillero de 1994 dirigido por Mike Newell, con Hugh Grant y Andy MacDowell. Un hombre que no quiere comprometerse, pero se enamora, transcurre casi toda la película sin poder acomodar relaciones ni vínculos, acorde a sus propias vacilaciones. Sucesivas bodas (y un funeral) pautan esas idas y venidas.

A las 23 se podrá ver una joyita: Con ánimo de amar (Hong Kong, Francia, 2000) dirigida por Wong Kar-Wai, con Maggie Cheung, Tony Leung. Una historia de amor tan bien contada que, con todo lo que queda del veintiuno, 177 críticos la incluyeron entre las mejores películas del siglo, cuando este recién arrancaba. En Hong Kong, años sesenta, un hombre y una mujer, vecinos de edificio, enfrentan problemas de infidelidad en sus respectivos matrimonios y comienzan una relación a lo largo de numerosos encuentros de pasillo.

Diez años de poemas envueltos en papel

En la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) se celebran diez años de una quijotada que le hace mucho bien a la poesía de Córdoba: la publicación de la revista Palabras de Poeta, una prolongación irrecusable del ciclo del mismo nombre creado por Hernán Jaeggi ya hace dos décadas. A las 18.30 tendrá lugar la presentación del número 20 de una publicación que sacan Editorial Babel y Reflet de Lettres, y que viene sosteniendo un mapa de soberanía poética desde Córdoba hacia el mundo. No son pocos años de resistencia de eso tan tierno y frágil, y a la vez tan poderoso como son las palabras que les dicta este mundo a los poetas. La revista “cobija desde el año 2015, de manera sostenida, la obra de poetas de toda nuestra América Hispana. Poetas traducidos, consagrados y jóvenes, de pueblos originarios y diversos colectivos, algunos rescatados del olvido y otros que ya no están”. Habrá lecturas de hermosa poesía y luego actuará la agrupación Coral de los Patios, con dirección de Chato Díaz. Entrada libre y gratuita.

Del litio y futuras tecnologías

En el Museo Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) hay un nuevo encuentro en el espacio Ciencia en Diálogo con invitación del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Se pondrá el foco en el funcionamiento de las baterías de ion-Litio, con información actualizada para ilustrar el grado de penetración de estos dispositivos en nuestra sociedad. Se discutirá las limitaciones de estas baterías y sus expectativas de mejora, sus aplicaciones para el almacenamiento de energía y para la movilidad, y se mencionarán futuras tecnologías para su posible relevo. Entrada libre y gratuita.