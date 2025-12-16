Buen cine y diez años de poesía

Yanina SoriaProvincial15 de diciembre de 2025
El actual administrador general de la Justicia de Faltas municipal se suma al gabinete provincial. Será secretario de Seguridad del ministerio de Juan Pablo Quinteros.
Redacción AlfilEnroque Corto15 de diciembre de 2025
Bettina MarengoProvincial15 de diciembre de 2025
Super miércoles en la Legislatura con segunda lectura del Presupuesto 2026 y votación del pliego de Carlos Lezcano. El gobierno descuenta el apoyo de la UCR. Este martes hay reunión de bloque que será monitoreada virtualmente por Rodrigo de Loredo.
Yanina SoriaProvincial15 de diciembre de 2025
La Shakimanía puso a prueba la mano dura que prometió el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, frente al cobro ilegal de estacionamiento en la zona. Más de 350 “naranjitas” detenidos este año. Una hiperactividad provincial que desentona con la ausencia de un programa que ordene definitivamente el sistema. El desafío social.
Felipe OsmanProvincial15 de diciembre de 2025
A ojos de avezados observadores de la gestión, Desarrollo Social es hoy la cartera, en términos políticos, más desangelada del gabinete provincial. Una estructura de grandes proporciones, construida en base a un poder que se licúa: el schiarettismo.