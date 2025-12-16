Enroque Corto
Welcome | Dos cordobeses en la UCR nacional pero sin De Loredo | Radicales con calle y gorra roja | Natalia, en Punilla
Mientras la gestión municipal atraviesa momentos críticos en materia de gestión y de recursos, Pretto se lanzó al mundo del streaming.
Informante: le traigo una bomba. El vice intendente de la ciudad de Córdoba se lanzó al mundo del streaming y ahora tiene su propio programa de entrevistas
Periodista: ¿está seguro? ¿De quién fue la brillante idea?
Informante: dicen que tiene un asesor brillante pero le viene haciendo meter un gol en contra tras otro. Le vendieron gato por liebre.
No es momento de jugar al streamer. Es momento de gastar zapatillas en el barrio. Es oficialismo.
Periodista: tiene nombre el programa?
Informante: SiemPrettoDos
Periodista: creativo … y la temática? Imagino que gestión
Informante: ni cerca. Humor y bueyes perdidos
Entre las postales del festejo que dejó el título histórico que consiguieron las jugadoras de Belgrano, sobresalió una foto más política.
Informante: La felicidad de la comunidad pirata por el triunfo de chicas campeonas del segundo torneo de Primera División femenina, marcando su primera estrella en la máxima categoría de AFA, no tiene nombre. O sí (risas). Podría llamarse: Miriam Aparicio.
Periodista: ¿La concejala peronista?
I.: Claro, la misma. Además de desempeñarse en la función legislativa de la ciudad, es parte del Consejo Directivo de Belgrano. Y la verdad, hace mucho por la camiseta que ama. Por eso, también recibió felicitaciones…y bueno, hubo foto levantando la copa que se viralizó.
El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó el jueves pasado en primera lectura y en tiempo récord el Presupuesto y Tarifaria 2026, pero según aseguró un informante a Alfil, en el apuro hubo un cálculo mal planteado sobre el incremento de las tasas municipales, que incluía una alarmante suba interanual.
Informante: ¿Se enteró que los concejales de Villa Carlos Paz tratarán en segunda lectura un proyecto de Tarifaria bastante diferente al que aprobaron el jueves pasado en primera lectura?
Periodista: ¿Qué pasó?
I: Y mire, hicieron un cálculo de incremento de tasas que en el interanual daba una diferencia de entre el 75% y 85% interanual. La oposición se los hizo ver en plena sesión. Igual el oficialismo lo aprobó en primera lectura.
P: ¡Pero eso es mucho más que la inflación anual!.
I: Claro. El problema fue que calcularon los ingresos sin discriminar las afectaciones específicas. Pero se dieron cuenta, llamaron a una reunión de comisión, y ahora van a dar marcha atrás y el incremento de un 31%.
P: Pero si llamaron a audiencia pública el viernes, ¿qué proyecto de Tarifaria van a tratar: el aprobado o el nuevo con la modificación en el cálculo?
I: Los dos. Por eso la oposición habló de un error grave. No de un detalle técnico.
Tiempo de comisiones en el Congreso de la Nación. Una cordobesa quedó al frente de una comisión clave en Diputados.
Informante: Laura Rodríguez Machado mantuvo la presidencia de la comisión de Legislación Penal, una comisión clave donde se va a tratar la reforma penal que quiere el gobierno nacional.
Alfil: Bien por ella, no hay muchas cordobesas en igual situación.
Informante: Alejandra Vigo, en Senado, preside Asuntos Constitucionales, pero en Diputados, no.
Gonzalo Roca
Patricia Botta
El actual administrador general de la Justicia de Faltas municipal se suma al gabinete provincial. Será secretario de Seguridad del ministerio de Juan Pablo Quinteros.
Super miércoles en la Legislatura con segunda lectura del Presupuesto 2026 y votación del pliego de Carlos Lezcano. El gobierno descuenta el apoyo de la UCR. Este martes hay reunión de bloque que será monitoreada virtualmente por Rodrigo de Loredo.
La Shakimanía puso a prueba la mano dura que prometió el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, frente al cobro ilegal de estacionamiento en la zona. Más de 350 “naranjitas” detenidos este año. Una hiperactividad provincial que desentona con la ausencia de un programa que ordene definitivamente el sistema. El desafío social.
A ojos de avezados observadores de la gestión, Desarrollo Social es hoy la cartera, en términos políticos, más desangelada del gabinete provincial. Una estructura de grandes proporciones, construida en base a un poder que se licúa: el schiarettismo.