Enroque Corto

Volvió Daniele y, una vez más, anticipó “quilombo”

El que reapareció ayer en las asambleas del Suoem fue el secretario general del gremio de los municipales, Rubén Daniele. Por eso, el informante sindical llamó al periodista.

Informante Sindical: ¿Vio que reapareció Daniele?

Periodista: ¿Cómo anda? Sí, en la asamblea en El Alto. ¿Qué dijo?

IS: Anticipó “quilombo”.

P: Para variar…

IS: Bueno, no sea malo. “No nos importa si va a durar dos o tres meses, así dure cinco meses o seis, quien venga. No vamos a dejar de luchar hasta que no nos devuelvan todo lo que nos quitaron, cueste lo que cueste”, dijo. En referencia, sobre todo a la séptima hora.

P: Ajá. ¿Y en la Municipalidad qué dicen?

IS: Le digo la verdad… sobre lo salarial, un importante funcionario hizo saber que no se vuelve a discutir hasta noviembre que es cuando se vence el acuerdo firmado. Y lo de la séptima hora, lo veo difícil. Casi imposible. No van a dar marcha atrás en el Palacio me parece…

Para Briner, Macri apoya a Milei

El coqueteo de Mauricio Macri con Javier Milei sigue provocando malestar en la dirigencia de Juntos por el Cambio, más allá de que en las últimas horas el ex presidente haya reafirmado que apoya la candidatura de Patricia Bullrich. Ayer, un radical le comentó al periodista sobre la reacción del intendente de Bell Ville, y legislador electo para el próximo período, Carlos Briner, a una respuesta de Macri en una entrevista.

Radical: Macri es un personaje que en el radicalismo de Córdoba nunca cayó bien. Cuando tenía la sartén por el mango, y ahora, mucho menos.

Periodista: Claro.

R.: Ahora protestó Carlos Briner…

P.: ¿Qué dijo?

R.: En X, como se llama ahora el viejo Twitter, hay una mención a que Macri, cuando le preguntaron si el voto a Milei era un salto al vacío, respondió que “hay que ser respetuoso del voto de la gente”. El que comentó esa entrevista concluyó que Macri “e sun señor”. Por ello, Briner escribió: “Coincido, es un señor y no hay dudas, y es muy claro su apoyo a Milei”.

Concejo malvinero

El Concejo Deliberante aprobó una serie de ordenanzas para mostrar su posición "malvinera", en obvio contraste con la política que anuncia el candidato presidencial de la extrema derecha, Javier Milei, cuya compañera de fórmula, la diputada Victoria Villarruel, propone que los habitantes de Malvinas tengan voz en la discusión sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur.

Informante: Estuvo rápido el Concejo, y otra vez viceintendente Daniel Passerini casi que ofició de vocero de este posicionamiento, junto al concejal Marcos Vázquez.

Alfil: ¿Qué proyectos se aprobaron?

Informante: Se designó calles sin nombre oficial de barrio San José con los nombres de cordobeses caídos en la guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas. Por ejemplo: Carlos Taborda, Rolando Ulrich, Dario Valazza, Francisco Valero. El concejal Vázquez llamó a todos ellos "héroes de la Patria".

Alfil: Una sesión emotiva.

Informante: Y muy necesaria.