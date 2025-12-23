Enroque Corto en Río Cuarto

Gabriel MarcléProvincial26 de diciembre de 2025
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
Carolina BiedermannProvincial26 de diciembre de 2025
La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico
Gabriel MarcléRío Cuarto26 de diciembre de 2025
Entre balances de gestión, disputas opositoras y la irrupción de La Libertad Avanza empoderada por lo electoral, los brindis de fin de año funcionan como una radiografía del poder local y anticipan el reordenamiento político que se viene en la ciudad.
Felipe OsmanProvincial26 de diciembre de 2025
Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.