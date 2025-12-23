Enroque Corto en Río Cuarto

Concejo Off

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre los últimos días en el Legislativo local.

Periodista: ¿Y ahora? Ya no se vuelve a sesionar hasta febrero, ¿no?

Informante: Así es. Ya podría decirse que el Concejo está en “off”. Quizás todavía quede alguna actividad presencial pero ya prácticamente están de receso. Igual, hubo muchas cosas importantes en estos días. Sobre todo los interesantísimos informes anuales…

P: Hay un poco de comentario en esa ironía…

I: Todos sabemos que los informes ya no son lo que eran. Pero creo que es un reflejo de que, objetivamente, este Concejo Deliberante ha sido más “conciliador” en los últimos meses. Sobre todo con proyectos como el pliego de la Higiene Urbana o los cambios en el transporte.

P: Igual, yo llegué a ver cuestionamientos interesantes de los concejales. Más en algunas secretarías que en otras…

I: Hablando de eso, hay un informe en particular que algunos califican como un “sketch” humorístico. Cuando habló el secretario de Trabajo, Ariel Peralta, no se notó mucha fluidez. Prácticamente leyó todo el informe y no fue muy dinámico. Pero más allá de eso, la concejala Vasquetto dijo que, desde su bloque, nunca se habían podido reunir con el área. Y me dio mucha risa que Marcelo Dutto, integrante de la secretaría, le dijo que no pudieron coordinar en esa época porque estaban “con cuestiones electorales”. Más de un oficialista se agarró la cabeza cuando escuchó esa respuesta (risas).

P: Bueno, al menos quedaron perlitas (risas).

I: Y le cuento otra: hace varias semanas que no hay Wifi en el Concejo, sino internet de cable o como se diga. Si uno quiere conectarse a esa red, tiene que usar las PC de escritorio y hay oficinas que no cuentan con tantas. Es una queja que se sigue escuchando en los pasillos. Esperemos que se subsane para el año que viene.



Río Cuarto, ¿fuera del asado deloredista?

La periodista le consultaba al militante radical sobre la presencia de dirigentes de Río Cuarto en el asado que organizó el ex diputado nacional, Rodrigo de Loredo.

Periodista: ¿Me parece a mí o no fue nadie de Río Cuarto al asado de De Loredo?

Militante: Salvo que se me haya escapado alguno, no sé de nadie que haya ido. Y tiene todo el sentido. Acá el comité tuvo un posicionamiento totalmente opuesto a un arreglo con La Libertad Avanza. Rodrigo, al que respeto pese a las diferencias, fue la cara visible del radicalismo peluca y acá se bancó a Mestre. Así que no resultó extraño que nos pasara de largo. Quizás invitó a Gabriel Abrile pero, sinceramente, desconozco.

P: Bueno, el año pasado Abrile fue con la concejala Ana Vasquetto. Pero ya no estaba la gente de “la 30” como solía pasar en años anteriores.

M: Se podría decir Después de la elección municipal en la que el “Pampa” (Gonzalo) Parodi fue candidato, las cosas se pusieron un poco raras. Y fue en este mismo asado en el 2024 que tiró una que acá pegó fuerte: insinuó que Río Cuarto estaría “mucho mejor” si gobernara el Gabi. Básicamente, desconociendo a Parodi, que supo ser de su mismo espacio y que prácticamente fue su referente. ¿O se olvidan que en aquella elección del Comité Provincial cuando Carasso fue electo pero De Loredo ganó en Río Cuarto?

P: Si uno lo piensa bien, pasaron menos de cinco años desde ese momento.

M: No es tanto pero corrió mucha agua bajo el puente. La suficiente como para que en su último “lanzamiento” prácticamente no haya gente de Río Cuarto o el departamento.