Mayra y el espíritu de época

Por Javier Boher

Las redes definen buena parte de nuestro día. Estamos en contacto con amigos o familiares, buscamos noticias y también entretenimiento. Andar en medio de ese mundo hace que todo se mezcle y que las audiencias se transformen, por lo que lo importante es tener presencia del modo en el que la gente consume. Algunos tomaron nota y empezaron a hablar el lenguaje digital libertario.

Hace tiempo que la intendenta de Quilmes (en uso de licencia), Mayra Mendoza, dedica algunos posteos a explotar su imagen en redes sociales. Aunque no abandonó completamente el estilo rolinga de La Cámpora, ahora lo complementa con indumentaria deportiva que marca sus curvas, que exhibe en sus videos ejercitándose al aire libre.

Tal vez se siente empoderada, aunque lo más probable es que esté apuntando a un segmento que dejó de pensar en utopías marxistas para limitarse a una realidad onanista. Esta tendencia juvenil se potenció con lo digital y las personas que poseen ese capital de la apariencia física buscan convertirlo en likes, interacciones y dinero, lo que vale también para la política.

Esa transformación coincidió con la irrupción del fenómeno Leila Gianni, una señorita no muy agraciada, pero con unos llamativos atributos físicos que la convirtieron en una emergente del universo femenino libertario (donde las mujeres hacen valer mucho su apariencia, en contraposición a la estética feminista de piernas sin depilar, tez blanquecina por poca exposición solar y cabelleras teñidas con colores chillones). Gianni era kirchnerista, mientras que Mayra lo sigue siendo (o eso parece).

Esta larga introducción surge de unir algunos puntos que se hicieron visibles ayer, cuando en el municipio de Quilmes decidieron usar a la policía para reprimir una protesta de naranjitas vinculados a Juan Grabois.

Rápidamente muchos salieron a decir que en el kirchnerismo no se reprime la protesta social y que la gente tiene derecho a expresarse, en un intento de pegarle a una Mayra Mendoza que ya está navegando con los vientos de esta época.

El descargo del municipio que conduce tras bambalinas parece escrito por Jorge Macri, otro reciente endurecido, ya que se señala que la protesta debe ser pacífica y que no se puede tolerar el desorden en las calles. Es increíble cómo los cultores del Estado presente se encargaron de retirar su presencia de las calles, mientras que el relato liberal de hoy es uno de orden público usando la coerción estatal.

Viendo los videos de los policías disparando balas de goma a los manifestantes uno difícilmente diría que se trata de un enfrentamiento en un distrito ultrakirchneristas de la provincia más antimileista del país.

Sin embargo, allá está Quilmes subiéndose a la ola del cambio de época y al uso del lenguaje libertario de redes.

Mayra Mendoza es diputada provincial, una de las mujeres más fuertes dentro del kirchnerismo, con vínculo directo con Máximo Kirchner y la que ha tenido algunas de las expresiones de apoyo más fuertes para Cristina Kirchner. Sin embargo, parece haber detectado que hoy el electorado busca otra cosa y que no conviene ser tan kirchnerista en estas cuestiones que atraviesan a un electorado cada vez más grande, como el caos de los naranjitas. Nadie puede creer que es posible hacer y a regulación “que dignifique e incluya” a los cuidacoches, algo que en Córdoba sabemos tras la intendencia de Luis Juez y su fallida gestión tratando de incorporar a todos esos actores de la economía popular (como los mencionados, más carreros y cartoneros).

Lamentablemente, todavía queda gente que cree que se puede hacer algo como eso, pensando en esas personas como víctimas del sistema. Quizás lo sean, pero también son parte de organizaciones cada vez más grandes, que no pagan impuestos, se adueñan de las calles y atemorizan a conductores y peatones. ¿Cuántos votos puede restar repartir un par de palos a los naranjitas? Probablemente muchos menos que los que hace ganar, de allí que las almas sensibles que no hablan el idioma de estos tiempos se refieran permanentemente a la crueldad libertaria.

Mayra ya se dió cuenta que tal cosa no existe, así que empezó a hacer lo que el peronismo siempre hizo mejor: ser pragmático y camaleónico. Si hoy el electorado pide palos para unos y fotos hot para otros, ¿quién es el político para negárselo?.