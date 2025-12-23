Con sus gestiones en cuarto creciente, Llaryora y Passerini renuevan votos

Por Felipe Osman

El Concejo Deliberante ratificó, en su última sesión, tres acuerdos de cooperación arribados entre la Provincia y la Municipalidad, del estilo de aquellos que poblaron a la gestión municipal de Martín Llaryora, en especial, durante el segundo tramo de su mandato.

Las ordenanzas 13603, 13604 y 13605, en su conjunto, inyectarán (casi) 26.700 millones de pesos a la ejecución de obra en la ciudad, que se distribuirán entre rehabilitación y bacheo, alumbrado, y desagües, y se sumarán a otras iniciativas que también articulan el Centro Cívico y el Palacio 6 de Julio.

Por dar algunos ejemplos, menores, pero significativos, los operativos de seguridad por grandes eventos públicos y el control de la venta ambulante demandan un actuar coordinado constante del ministerio de Seguridad y la secretaría de Gobierno; y el intendente estuvo escoltado por el flamante ministro de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano, y la ministra de Desarrollo Social, Laura Jure, en sendos eventos la semana pasada, durante la entrega de subsidios a centros vecinales en el marco del programa “Codo a codo”, en el primer caso, y la entrega de certificados por capacitaciones municipales a un millar de vecinos, en el segundo.

Son, según los protagonistas, puntos que se conectan para dibujar una constante: una renovada sinergia entre las gestiones que lideran Martín Llaryora y Daniel Passerini. Y es probable que así sea.

Aunque nadie vaya a admitirlo, la campaña por la reelección de Llaryora comenzó el 26 de octubre, apenas se conocieron los resultados de la elección legislativa. La profundidad de la derrota del cordobesismo, con su general más laureado a la cabeza, y una amenaza libertaria que mueve, sobre el electorado, resortes tanto más difíciles de advertir que los que otrora digitaba Cambiemos, representan una amenaza indescifrable para la hegemonía del extraño injerto que damos en llamar “peronismo cordobés”.

Y ninguna pretensión reeleccionaria puede germinar sin una performance, cuanto menos, competitiva en el distrito que concentra a 4 de cada 10 cordobeses. En otros tiempos, quizá, el peronismo podía darse el lujo de perder cómodo en la ciudad, descansando en los votos del interior. Pero el mapa que dibujó la elección provincial de 2023 no concede ese hándicap. Por el contrario, Llaryora ganó apoyándose en Capital. Y no hay síntomas que permitan conjeturar que esa aritmética haya cambiado.

Passerini, en tanto, es un intendente sin reelección, y su futuro depende del capital político con el que pueda capear los dos años que le quedan al frente del Ejecutivo Municipal. Si la empresa es exitosa, puede imaginarse un camino hacia una senaduría, o maquinar una fórmula compartida con el gobernador para 2027, que garantice sanfrancisqueño una pausa sin amenazas internas para cuando quiera recuperar el cetro. Si, por el contrario, el balance no es satisfactorio, el camino puede ser más gris.

De ahí, entonces, la irrenunciable comunidad de intereses que los une.

Ahora bien, no por esto cabe interpretar que la sociedad es entre iguales. La suerte puede estar atada, pero la capacidad de virar el rumbo es, primordialmente, del gobernador. Por eso es la Provincia la que decide el modo. Y el modo es Siciliano. Otrora competidor de Passerini, hoy complemento externo de la gestión municipal, sin hipótesis de conflicto directo con el intendente.

En el Palacio 6 de Julio están convencidos de que, de aquí en adelante, la relación con la Provincia entrará en un ciclo virtuoso, y que los convenios de cooperación ratificados por el Concejo la semana próxima son apenas el comienzo de una dinámica que se extenderá durante los próximos dos años.

¿Un plus? Las obras de rehabilitación, bacheo y alumbrado, que representan el 80 por ciento de los presupuestado por los tres convenios, también serán licitadas por la Municipalidad, al margen de tener supervisión técnica de la Provincia.