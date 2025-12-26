De Rivas revisó su 2025 y habló de “decisiones difíciles” en materia tributaria

Por Julieta Fernández



“Podríamos haber eliminado el déficit tranquilamente no haciendo absolutamente nada. No es nuestro modo de gestión. Tenemos que hacer un estado eficiente pero también ser sinceros. Todos los servicios que ven hoy los presta el Municipio”, dijo el intendente Guillermo De Rivas en diálogo con el stream Tablero Abierto (producción de Alfil). En un balance del 2025, el jefe municipal hizo referencia a una de las medidas cuestionadas en las últimas semanas: el incremento en impuestos como el Inmobiliario y Agua y cloacas (que rondaría entre el 60 y 70% para el 2026).

“Ese incremento va por encima de la inflación, es real. Pero a diferencia del impuesto que es genérico como en la Provincia, nosotros tenemos que brindar servicios, recolectar residuos, mantener el alumbrado público, la red vial, los espacios verdes”, consideró el intendente y ejemplificó que las tareas de alumbrado, barrido y limpieza (ABL), que se sostienen con el impuesto Inmobiliario, cuestan $3100 millones. Mientras que hoy, el Municipio, recauda $600 millones al mes bajo ese concepto. “ No llegamos ni al 40% del ABL y eso que es una tasa retributiva. Entonces, se pide equilibrio fiscal pero uno tiene que pagar $3100 millones de ABL y sostener esos servicios”, señaló De Rivas.

“Son decisiones políticas pero que las tengo que tomar”, manifestó el intendente en relación al costo político de la suba de impuestos a comienzos del 2025 y en los aumentos que se proyectan para el 2026. “Está claro que es difícil pero hay que decirle al vecino que cada uno de los servicios que demandan los brinda el Municipio. Está bueno ser exigente pero hay que saber que si llenamos $100 mil en el tanque de combustible, $35 mil se van a Nación y no vuelven. Tenemos IVA, ganancias, retenciones que siguen estando, Impuesto al cheque y vuelve 0 pesos a la Municipalidad”, expresó el intendente.

Sin embargo, aseguró “no renegar” del contexto porque “es el que nos toca” y consideró que cualquier intendente que haya conducido la ciudad en los últimos años podrá “dar fe” de que cada contexto tiene su particularidad. “La única certeza que tenemos es que no va a haber obra pública, ni subsidio a los municipios, ni financiamiento para la tercera edad o la discapacidad. En ese sentido, tenemos la certeza de que vamos a tener que ayudar y asistir a esos sectores. Es un tiempo desafiante y que nos obliga a ser mejores”, consideró el mandatario.

Entre los distintos factores que inciden en el déficit que atraviesa el Ejecutivo hace más de un año, De Rivas mencionó la caída de la coparticipación (de 3 puntos aproximadamente) y la baja en la recaudación de tributos como Comercio e Industria (por la caída de la actividad económica). “Lo que pagamos lo hacemos eficiente pero debemos sostener esos servicios. Mientras, bajó la coparticipación, ya no hay aportes de Nación, nos hacemos cargo de tareas de seguridad que la gente nos demanda pero a eso hay que hacerle frente. Hemos podido ahorrar casi $1000 millones mensuales y así y todo, hay un déficit. Pero también hay necesidades que yo no voy a mirar para el costado ni dejar de atender”, afirmó el mandatario. En ese sentido, anticipó que a comienzos del año próximo se inaugurará el centro de adicciones, una de sus principales promesas de campaña del 2024.

Por otra parte, aseguró que desde su gestión se han tomado decisiones para avanzar en el objetivo de achicar el déficit y citó la situación del Ente Municipal de Obras Sanitarias, cuyo déficit de $200 millones se ha revertido y se bajó el nivel de morosidad. Agregó que, en comparación con la gestión anterior, hay tres secretarías y ocho subsecretarías menos y que, en el último año y medio, “se han retirado más de 220 personas de la Municipalidad”. También mencionó que, en el 2025, el Municipio dejó de otorgar el subsidio mensual a la empresa de transporte urbano (que implicaba cerca de $200 millones) y se hicieron aportes únicamente para pagar bonos a los trabajadores.