El verdadero Operativo Verano de Llaryora y la marquesina del 2027

Por Gabriel Marclé

El verano 2026 no será uno más para Martín Llaryora. Tampoco puede leerse en la clave clásica del “Operativo Verano” asociado a la seguridad y al despliegue policial en los principales destinos turísticos de la provincia. Para el gobernador, la temporada estival aparece como la primera oportunidad real de ejercer el mando pleno del cordobesismo, sin tutelas, sin dobles centralidades y sin la sombra electoral que hasta hace pocos meses imponía la convivencia política con la potente figura del exgobernador Juan Schiaretti.

No es que la jefatura de Llaryora esté en discusión. Es el gobernador, es el presidente del PJ Córdoba y es la máxima autoridad del espacio. Pero hasta aquí su gestión transitó una etapa condicionada por la previa electoral nacional, con Schiaretti compartiendo protagonismo y con un esquema de poder que todavía operaba en clave de transición. Para el jefe provincial, más allá de que Córdoba vuelva a posicionarse como el primero destino turístico del país, el verano marca un punto de inflexión: empieza el tiempo del mando sin asteriscos, en una temporada con casi 200 localidades anfitrionas de fiestas y festivales en los que Llaryora buscará estar presente -al menos en los más convocantes- para encabezar la marquesina.

En ese marco, la agenda estival se convierte en una herramienta política de alto valor. La cercanía con los intendentes, la recorrida territorial y la presencia en festivales, eventos culturales y destinos turísticos no son gestos aislados, sino parte de una estrategia de instalación que busca consolidar liderazgo y aceitar el vínculo con el entramado local que siempre fue el músculo del cordobesismo. El camino al 2027 comienza ahora, con gestión visible y contacto directo, en un contexto donde miles de cordobeses y turistas de otras provincias se volcarán a las localidades que empujan la economía naranja. Allí, la “Córdoba de Llaryora” se exhibe como prueba exigente y, al mismo tiempo, como vidriera del modelo provincial.

También será un verano para medir el impacto de reformas sensibles que el gobernador empezó a desplegar. El regreso progresivo al 82% aparece como uno de los ejes más observados, no solo por su impacto fiscal, sino por su carga simbólica dentro del ADN del peronismo cordobés, en contraposición a las reacciones negativas que generaron los aumentos de aportes a la Caja y otros puntos discutidos del Presupuesto 2026. Para los hombres del Panal, la época de descanso vacacional no exime a la gestión de dar respuestas sobre esos tópicos en un año importante.

En paralelo, Llaryora aprovecha este tiempo para reafirmar su plantel político, ordenar su mesa chica y mostrar cohesión interna, un mensaje tanto hacia adentro como hacia afuera del oficialismo. Junto a sus funcionarios y en el territorio, el gobernador buscará afianzar el vínculo con los intendentes y, al mismo tiempo, empezar a identificar a los jugadores que ya palpitan el partido del 2027. En tierras gobernadas por radicales y vecinalistas, también se encontrará con dirigentes del PJ que pedirán pista para competir por los municipios, aun cuando exista un buen vínculo institucional con intendentes no peronistas.

El desafío, sin embargo, es distinto al de otras etapas. Ni José Manuel de la Sota ni Juan Schiaretti debieron disputar el territorio con un actor como el que hoy representa el mileísmo. La oposición ya no se ordena alrededor del radicalismo, el PRO o el viejo esquema cambiemita. El adversario es La Libertad Avanza, que tiene la mira puesta en gobernar Córdoba en 2027.

Ese enfrentamiento que viene desde hace rato también se verá en el verano, aunque quizá no de la manera frontal ni discursivamente áspera que sucede en los términos de una campaña. Pero sí se dará a través del contraste. Cultura, turismo, seguridad, generación de empleo y acompañamiento a los sectores más golpeados por la “motosierra” nacional serán los ejes desde los cuales Llaryora buscará marcar diferencias con la Casa Rosada. Sin confrontación explícita, pero con señales claras.

Mientras tanto, el cordobesismo también se prepara para otro frente clave: el Congreso. La primera parte del año legislativo tendrá como uno de sus platos fuertes el tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados, un debate en el que Córdoba deberá mover con cuidado sus fichas para sostener su perfil de autonomía sin romper puentes. En esa línea se apoya la idea que transmiten los llaryoristas: hacer notorio el contraste sin escalar en grandes reyertas.

Así, el verdadero Operativo Verano de Llaryora quizá no se mida en patrulleros, controles o en la cantidad de turistas que reciba la provincia, sino en el poder político que comenzará a concentrarse de cara al próximo desafío electoral. Con la apertura de sesiones del Legislativo provincial en el horizonte, el verano aparece como antesala clave del plan llaryorista para la segunda mitad de su era. Empieza, así, la temporada alta de una gestión que comienza a jugar con todas las cartas propias sobre la mesa.