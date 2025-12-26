Villa María profundiza el control sobre terrenos baldíos abandonados

Por: Florencia Coria

La tranquilidad de los barrios villamarienses tiene un enemigo silencioso pero persistente: los terrenos baldíos abandonados que acumulan basura, generan focos de dengue y se convierten en refugio para la inseguridad.

El intendente Eduardo Accastello intensifica ahora los controles sobre esta problemática con un esquema de sanciones que incluye multas millonarias y, en casos extremos, la expropiación de inmuebles.

La Ordenanza 8321, aprobada por el Concejo Deliberante y publicada en el Boletín Oficial en septiembre de este año, otorga al Municipio herramientas legales para intervenir directamente. Por decisión del Departamento Ejecutivo Municipal, se articulará de manera permanente el servicio de Asistencia Ciudadana 147 (que recepciona las denuncias vecinales) con la Guardia Local, que constatará las situaciones y labrará las actas de infracción correspondientes.

Herramientas legales para resolver el problema vecinal

Las sanciones previstas podrán derivar, en los casos contemplados por la normativa vigente, en multas de significativa magnitud y, en situaciones límite, en la expropiación del inmueble, atendiendo a su función social y al impacto negativo que su estado genera en la salud pública, la seguridad y el entorno urbano.

La secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Guadalupe Vázquez, explicó el alcance de la medida: “El multarlo no le soluciona el problema al resto de los que conviven o son linderos a ese terreno”. Por eso la nueva ordenanza permite al municipio intervenir directamente: una vez generada la infracción por falta de cerco o limpieza, el Ejecutivo puede ingresar a la propiedad, proceder a la limpieza del lote y cobrarle de manera ejecutiva al dueño.

Sanciones contundentes y expropiación ante la reincidencia

Un caso reciente pone en evidencia la magnitud económica de las sanciones. La secretaria Vázquez informó que hace pocos días se comunicó el abono de una multa de 30 millones de pesos por parte de un multipropietario de un macrolote. La resolución del Juzgado de Faltas cuantificó la infracción en esa suma millonaria, que fue efectivamente pagada por el infractor.

Pero la sanción más dura aplica ante la reincidencia. La funcionaria municipal lo explicó sin vueltas: ante los reiterados incumplimientos, el lote puede ser declarado sujeto a expropiación. En estos casos, el Concejo Deliberante avanza con la declaración y el valor de las multas acumuladas forma parte de lo que se le pagará al propietario por ese inmueble.

Además, bajo esta ordenanza se crea un registro de infractores de mantenimiento de baldíos, instrumento que será utilizado para exigir responsabilidades a quienes incumplen con el deber de mantener sus propiedades. Con este registro, quienes persisten en el incumplimiento no podrán acceder a licencias, habilitaciones, programas sociales, ni inscribirse como proveedores del Estado.

Prevención sanitaria y calidad de vida

Estas acciones forman parte de una política integral de prevención sanitaria y ordenamiento de la ciudad, orientada a reducir los focos de proliferación del mosquito transmisor del dengue y a promover la responsabilidad de los propietarios en el cuidado de los espacios privados.

Cabe destacar que estas condiciones impactan de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos, ya que suelen derivar en acumulación de basura, focos sanitarios y situaciones de inseguridad, generando reclamos permanentes por parte de la comunidad.

Tiempo atrás, el intendente Eduardo Accastello explicó que la iniciativa tiene como objetivo promover la seguridad, el mantenimiento general de la ciudad y un desarrollo urbano equilibrado. En ese sentido, señaló que muchas de estas situaciones afectan el ordenamiento territorial y que, en numerosos casos, los lotes pertenecen a personas que residen en otras provincias y mantienen construcciones deterioradas, perjudicando a los vecinos de la zona.

Actualización normativa

La concejala oficialista Yaslil Oses había expresado en su momento que la ordenanza anterior, que databa del 2006, quedó obsoleta e ineficaz, contemplando procedimientos burocráticos que resultaban engorrosos y no daban respuestas ágiles. De esta manera, quedó establecido que el valor de las multas mínimas se duplique y el de las máximas, se triplique.

Se encuentra vigente la figura de la rémora inmobiliaria, destinada principalmente a regular el estado de grandes superficies abandonadas o deterioradas. La medida contempla la aplicación de multas adicionales de hasta un 150% en la Tasa de Servicios a la Propiedad (TSP) y, en determinados casos, la posibilidad de aplicar dos adicionales simultáneos: uno por lote baldío y otro por rémora inmobiliaria, lo que incrementará considerablemente las sanciones.

Prioridad en la seguridad y salud de los vecinos

Al respecto, el intendente Accastello expresó: “Nuestra prioridad es cuidar la seguridad, la salud y la calidad de vida de los vecinos. La opción que les queda a los propietarios es vender o limpiar. No podemos seguir conviviendo con los especuladores”.

Esta medida se suma a la ordenanza contra las hordas de motos aprobada recientemente, que convirtió a Villa María en la primera ciudad de Córdoba en legislar contra ese fenómeno. El denominador común es claro: una gestión municipal que apuesta por dar respuestas concretas a problemáticas que afectan directamente la calidad de vida de los vecinos.

Con herramientas legales contundentes que van desde las multas millonarias hasta la expropiación de inmuebles, el Ejecutivo municipal busca dar soluciones efectivas a los vecinos que durante años han reclamado por terrenos baldíos que afectan la salud pública, la seguridad y el entorno urbano de sus barrios.