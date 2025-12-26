Diciembre cambalache

Por Felipe Osman

La hiperactividad legislativa propia de cada fin de año es, en el cierre de 2025, un tanto mayor a la ordinaria. En lo que va del mes el peronismo no sólo aprobó el Presupuesto, con un híbrido posicionamiento radical que votó a favor en general y en contra buena parte del articulado, merced a la presión de sus intendentes.

Este diciembre también vino acompañado de la designación del próximo Fiscal General (Carlos Rubén Lezcano), de la sanción de la reforma previsional dada en llamar por el oficialismo “Ley de Equidad Jubilatoria”, y de la creación de la Procuraduría Penitenciaria. Y quedan aún pendientes, para la semana próxima, la aprobación de los pliegos para la designación de cinco funcionarios en la cúpula de este organismo, y otros dos en el Ministerio Público de la Defensa (Jorge Folloni - Defensor Adjunto) y la Fiscalía General (Néstor Alejandro Gómez - Fiscal Adjunto).

Una digresión: ayer, el Gobierno de Córdoba publicó una edición extraordinaria del Boletín Oficial para que hoy mismo, a partir de las 10.30, se realice la audiencia pública previa a la designación de Gómez, que requiere posterior acuerdo de la Legislatura.

Los enroques que el llaryorismo ha resuelto impulsar, con Bettina Croppi pasando del Ministerio Público Fiscal, donde se desempeña como Fiscal Adjunta, a la Procuración Penitenciaria, donde se desempeñará como Procuradora General (abriendo una vacante para la llegada de Néstor Gómez a aquel puesto); sumados a las referidas designaciones en la Fiscalía General y la Procuración Penitenciaria, han causado conmoción entre los opositores. Y nadie sabe, a ciencia cierta, qué creer.

Mientras la oposición debiera tener bajo el microscopio los pliegos que propone el oficialismo para reformular la cúpula de organismos clave en el funcionamiento de la Justicia, UCR y Frente Cívico se consumen en sospechas y acusaciones recíprocas por la proposición hecha por el Centro Cívico de Florencia Degano, de presunta extracción radical, para una de las procuradurías penitenciarias adjuntas. Un cargo que, dicho sea de paso, garantiza el salario de un vocal del TSJ de manera vitalicia.

Así, mientras el juecismo sospecha que la UCR cerró un acuerdo espurio con el oficialismo para apuntalar a una postulante propia, y el radicalismo reprocha al Frente Cívico haber puesto los votos para la designación de Lazcano (ex socio de Luis Juez) como Fiscal General, nadie se preocupa por ver cuál es el cursus honorum, o siquiera la real solvencia técnica, de quienes se encuentran a punto de hipertrofiar la casta judicial desde las vacantes abiertas en la Procuración Penitenciaria.

Los radicales juran que la inclusión de Degano como postulante a una de esas sillas no es más que una artimaña de oficialismo para detonar otra carga de profundidad en la maltrecha entente opositora, y aseguran que esto quedará probado cuando voten en contra de los pliegos arrimados por el gobernador a la Legislatura.

Los juecistas, que votaron los pliegos del Fiscal General, igual desconfían. Para los propios juecistas, por una cuestión de principios anti-casta. Para algunos radicales suspicaces, porque creen que los dejaron afuera de una trenza que -según ellos- jamás existió.

Al final del día, todos tienen margen para sospechar. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches ha llegado diciembre, sin nadie en condiciones de arrojar la primera piedra.