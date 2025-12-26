Enroque Corto

Edgar Bruno lo hizo de nuevo

El intendente de Canals se vistió de Papá Noel y salió a recorrer la ciudad

Informante: jojo!! Feliz Navidad!

Periodista: ¿se siente bien?

Informante: si, con el espíritu navideño a flor de piel después de recorrer el sur cordobés

Periodista: por dónde anduvo?

Informante: estuve por Canals, una Navidad más, y me encontré con el clásico Papá Noel, Edgar Bruno

Periodista: ¿el intendente?

Informante: el mismísimo! Todos los años Bruno se pone el traje y sale a recorrer. Lo hace camuflado como para no desilusionar ni a niños, ni a opositores.

Periodista: me tomo una licencia como periodista. Edgar Bruno es uno de los pocos auténticos en la provincia. Juega fuerte.

Se mantiene en marcha

El informante libertario llamó al periodista, que no esperaba saber de él.

Informante Libertario: ¡Amigo, feliz navidad! ¿Cómo anda?

P.: Estimado, en la ingrata tarea de trabajar en navidad, ¡pero bien! ¿Usted?

I.L.: Ja, ja… Muy bien. Y acordándome de usted para arrimarle un dato. Que un 25 de diciembre no le debe venir nada mal…

P.: Jaja… está en lo cierto. ¿Qué tiene para contar?

I.L.: Que a pesar de todos los pronósticos adversos que nos han tirado, en La Libertad Primero seguimos en marcha.

P.: No me diga…

I.L.: Así es. Estas últimas semanas, junto a Verónica (Sikora) hemos estado recorriendo varias seccionales de la ciudad, y no pensamos quedarnos quietos.

P.: ¿Por dónde anduvo?

I.L.: Estuvimos en la 4, la 11, la 12 y la 14. Transmitiendo siempre el mismo mensaje: la llama sigue encendida y vamos a seguir trabajando para el presidente, nos toque desde donde nos toque hacerlo.

El mensaje de Dova

La cronista recibía un mensaje del informante opositor, quien le compartió el saludo navideño del ex secretario de Gobierno y ex tribuno de cuentas de Río Cuarto, Mauricio Dova.

Informante opositor: ¡Espero que haya pasado una linda navidad! ¿Ya retomaron la actividad?

Periodista: Por supuesto.

I O: Entonces le dejo este video para que me diga si piensa lo mismo que yo. Todos hacen saludos navideños pero este me parece que dejó un par de mensajes ¿encriptados?

P: Lo de seguir recorriendo Río Cuarto es bastante obvio. Lo ha dicho siempre y todos sabemos que siempre tuvo aspiraciones de ser candidato a intendente. Imagino que se refiere a otra cosa…

I: Ese mensaje es clarísimo. Lo de que en el 2026 va a “seguir recorriendo cada barrio”. También habla mucho del malestar social, que es una realidad. Dice que la ciudad transita tiempos difíciles y que a veces “nos gana el cansancio y la bronca” pero yo también lo interpreto como sutiles críticas a la gestión municipal, ¿no cree? Por más que se plantee como un mensaje más general que apunta a “ser más empáticos con el otro” y todo eso… ¿qué me dice de la frase “entre lo que somos y lo que queremos ser, siempre hay una decisión”?

P: Y le agrega: “Esa decisión la tomás vos”...

I: Exacto, ¿a qué decisión se refiere? No creo que sea un simple mensaje que roza el libro de autoayuda. Da para interpretar varias cosas. Creo que hay pequeñas señales a las que prestar atención. Después, lo que termine pasando en 2028, es otro tema. Pero no nos olvidemos que es un actor que ha seguido participando activamente en el PJ local. Estuvo haciendo campaña por Provincias Unidas y nunca se fue de la arena política.

El ruido del 25

El periodista recibía un mensaje del dirigente radical, quien marcaba uno de los hechos fuertes de la noche navideña en Río Cuarto, cuando la pirotécnica tomó un rol protagónico en reacciones y mensajes de la ciudadanía.

Informante: Es tremendo lo que se vio después de las doce, en pleno brindis. A pesar de la ordenanza de pirotecnia cero, la ciudad estuvo tomada por explosiones durante largos minutos. No fue algo aislado ni puntual y hacía mucho tiempo que no se veía algo así.

Periodista: En mi barrio lo escuché, pero me contaron de otras zonas donde no impactó tanto.

I: Lo corrijo: fue generalizado. Tengo mensajes de gente en todos los barrios reportando lo mismo con fuegos artificiales, bombas de estruendo y una sensación de descontrol que claramente puso la lupa en el cumplimiento de la normativa vigente.

P: La ordenanza se venía cumpliendo bastante bien. ¿Qué pasó este año?

I: No lo sé, pero tengo sospechas. Leo en redes críticas que apuntan a la falta de gestión y control. La ciudad tiene una prohibición clara, pero lo que falló fue su cumplimiento. Hubo mucha reacción en redes sociales, muchísima bronca. Vecinos, familias con personas con autismo, adultos mayores y proteccionistas expresaron indignación. Es que, para muchos, la Nochebuena fue una experiencia angustiante, no una celebración.

P: ¿Impacta esto políticamente en la gestión municipal?

I: Sin dudas. Nos dan letra. Fíjese si no, Pablo Benítez, tuiteando con una foto IA de De Rivas con pirotecnia. Ahora se la tendrán que bancar y algo van a tener que reforzar. Y eso que ya venían abriendo el paraguas con los spots en redes.

P: Claro. Ya sonaban los cohetes desde hace semanas.

I: Peor aún, porque tuvieron tiempo de trabajar mejor. Cuando una ordenanza tan sensible no se cumple, se pone en cuestión la capacidad del Estado local para hacer valer sus propias decisiones. Y eso abre una grieta de desconfianza. Seguro ahora van a venir las explicaciones. Más bien, excusas. Y algo más difícil: asumir responsabilidades. Me parece que el ruido del 25 se va a escuchar un tiempo más…y eso que falta Año Nuevo.