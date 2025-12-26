Montero se suma al debate de la vacunación obligatoria

Por Redacción Alfil

Luego del proyecto de modificación del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia (Ley 10.326) que impulsó la Provincia, en el que se busca la obligatoriedad de vacunación mediante sanciones, que pueden llegar a ser desde multas hasta 5 días de arresto o su equivalente en actividades de servicio comunitario.

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, apoyó públicamente esta medida a través de sus redes, la misma expresó que, "vacunar a nuestros niños es una prioridad indeclinable de la salud pública y empieza en cada familia".

En medio de un gran debate polémico provincial, Montero recordó que, los padres tienen una gran responsabilidad sobre la salud de sus hijos y que no hay creencias personales, desapego o simple irresponsabilidad que justifique ponerlos en riesgo, ni tampoco a toda la comunidad.

"El Estado garantiza las vacunas: los padres debemos garantizar que nuestros hijos se vacunen", indicó la ministra provincial. A su vez, reafirmó que la vacunación es prevención, y la prevención es más salud para los niños y para la sociedad en su conjunto.

"Que se deba recurrir a sanciones para que los adultos asumamos nuestras responsabilidades habla de una falla como sociedad, pero hoy parece ser la alternativa para que cada uno se haga cargo de lo que corresponde", concluyó su mensaje Montero.